Девятая Симфония Мориса Бежара, 2014

Постановка Мориса Бежара на музыку 9й Симфонии Бетховена – спектакль, который с самого первого исполнения не перестает заовораживать зрителей всего мира, а ее идея всеобщего братства по-прежнему остается актуальной.

AlleMenschenwerdenBrüder / Все люди станут братьями – эта мощная идея передается зрителям через музыку и хореографию. В спектакле принимают участие 250 танцовщиков и музыкантов и исполняется он на огромной сцене концертного зала телекомпании NHK, Токио. Это Манифестация в самом глубинном проявлении» – говорил о своем творении сам Морис Бежар.