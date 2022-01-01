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Девятая Симфония Мориса Бежара
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The Ninth Symphony by Maurice Béjart

Девятая Симфония Мориса Бежара, 2014

2014 / Франция
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О фильме

Постановка Мориса Бежара на музыку 9й Симфонии Бетховена – спектакль, который с самого первого исполнения не перестает заовораживать зрителей всего мира, а ее идея всеобщего братства по-прежнему остается актуальной.

AlleMenschenwerdenBrüder / Все люди станут братьями – эта мощная идея передается зрителям через музыку и хореографию. В спектакле принимают участие 250 танцовщиков и музыкантов и исполняется он на огромной сцене концертного зала телекомпании NHK, Токио. Это Манифестация в самом глубинном проявлении» – говорил о своем творении сам Морис Бежар.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
В ролях
Александр Виноградов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девятая Симфония Мориса Бежара 1 постер
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