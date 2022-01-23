TheatreHD: Драгоценности, 2020

Говорят, что идея сочинения «Драгоценностей» пришла в голову Джорджу Баланчину, когда он разглядывал витрину знаменитого ювелирного магазина. Если это так, то красотой, изяществом и сиянием «Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты» ничуть не уступают настоящим драгоценных камням. Мастер бессюжетного танца, Баланчин создал миниатюры, в которых оживают не только драгоценности, но и музыка, ее красота становится материальной. История о драгоценных камнях, послуживших прообразом для трех одноактных балетов, конечно, лишь красивая «обёртка». На самом деле три действия спектакля посвящены трем великим балетным школам, оказавшим в свое время влияние на становление Баланчина как танцовщика и хореографа. Первая часть, «Изумруды», на музыку Габриэля Форе – посвящение французской школе, изысканной и элегантной. Вторая часть, яркие, джазовые «Рубины» на музыку Стравинского – оммаж американской школе танца. И, наконец, «Бриллианты», белый балет с безупречными кордебалетными построениями, классическим белым адажио и бравурным финалом, конечно же, на музыку Чайковского – подарок и поклонение великой русской школе классического балета с ее кристальной чистотой и императорским блеском.