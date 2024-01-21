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Постер фильма Русские сезоны. Пабло Пикассо
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Русские сезоны. Пабло Пикассо

, 2017
Pablo Picasso at Pompeii – Parade & Pulcinella
Италия / балет / 18+
Постер фильма Русские сезоны. Пабло Пикассо

О фильме

Римская опера на сцене в Помпеях объединила в один вечер два балета дягилевской антрепризы «Русские сезоны», связанные с именем великого Пабло Пикассо.

«Парад» – первый опыт сотрудничества Пикассо с Дягилевым. Спектакль Леонида Мясина по либретто Кокто на музыку Эрика Сати представляет собой картинки ярмарочного шествия. Причудливый, экстравагантный и решительно не похожий на то, к чему привыкла парижская публика начала XX столетия, этот спектакль вызвал на премьере настоящий скандал.

Но Дягилев, обладавший невероятной театральной интуицией, был в восторге и продолжил сотрудничество с художником. Среди их совместных работ была и «Пульчинелла», также поставленная Мясиным, – весёлый, романтично-хулиганский балет по мотивам Комедии дель арте, где южный темперамент Пикассо пришёлся как нельзя кстати.
 

«Русские сезоны» Дягилева, легендарная антреприза, во многом изменившая мир балета, знаменита, в числе прочего, и работами выдающихся художников.

Шесть спектаклей «Русских сезонов» были выпущены при участии испанского художника Пабло Пикассо. Впервые столкнувшись с миром балета, живописец быстро понял, что театр – это возможность показать свои работы гораздо большему количеству людей, вырваться за рамки узкого круга ценителей. И с энтузиазмом бросился в новую авантюру.

«Парад», попавший на период увлечения Пикассо кубизмом, по сей день остается одним из самых экстравагантных балетов. Под стать работе художника была и музыка Эрика Сати, так же точно отражавшая новые взгляды творцов того времени. Она не имела ничего общего с привычной балетной музыкой, которую писали «в ноги», но работала единым целым с идеями Кокто, Пикассо и Мясина. Один из первых опытов балетного сюрреализма, ставший по-настоящему скандальным из-за своего новаторства, пережил своих критиков и продолжает изумлять зрителей бунтарским духом и непривычным подходом к искусству танца.

«Пульчинелла» – совсем иной спектакль. Итальянская уличная пьеса, сколь очаровательная, столь и жестокая – как подобает площадному театру – поставлена на стилизованную музыку Стравинского по сюжету из сборника Комедии дель арте о «Четырёх полишинелях».  Если «Парад» запоминается, прежде всего, благодаря костюмам, то «Пульчинелла» – царство очаровательной, забавной и очень интересной, точно характеризующей персонажей, хореографии.

В ролях

Мануэль Паруччини
Клаудио Кочино
Ребекка Бьянки
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
Themselves - Orchestra
Corpo di Ballo di Teatro dell'Opera di Roma
Corps de ballet
Cristina Mirigliano
Francesco Rubino
Direttore
Francesco Rubino
Direttore
Сценарист Жан Кокто
Композитор Эрик Сати, Игорь Стравинский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 января 2024
Дата выхода
21 января 2024 Казахстан 12+
Производство Opéra Films, Medici.tv, Teatro dell'Opera di Roma
Другие названия
Pablo Picasso at Pompeii - Parade & Pulcinella, ピカソ・アット・ポンペイ

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Обновлено 12 июля 2024

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