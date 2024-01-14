Премьера балета «Щелкунчик» в Мариинском театре состоялась 180 лет назад в один вечер с оперой «Иоланта». Это исторический факт, о котором в прошлом десятилетии напомнил Дмитрий Черняков, объединивший два шедевра в одну постановку. Венская Фольксопер, где работает знаменитая труппа Венского государственного балета, снова представляет «Иоланту» и «Щелкунчика» в один вечер. Но не как два самостоятельных произведения – по идее нового музыкального руководителя театра Омера Меира Вельбера опера и балет превращаются в единый сказочный гипертекст.



Комментирует режиссёр Лотте де Бер: «Слепая девушка – принцесса Иоланта – живёт в фантастическом мире, среди фантазий обо всём, что её окружает. Музыка «Щелкунчика» и артисты Венского балета показывают нам её восприятие реальности. Но наступает время, когда нужно принять решение: оставаться ли слепой принцессой или увидеть реальный мир со всеми его несовершенствами».

Если коротко, то на венской сцене и в кинотеатрах мира появился причудливый спектакль, сочетающий перспективы ребёнка и взрослого, грёзы и реальность, оперу и танец.