Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Иоланта и Щелкунчик
Киноафиша Фильмы Иоланта и Щелкунчик

Иоланта и Щелкунчик

, 2022
Iolanta and the Nutcracker
Австрия / опера, балет / 18+
Постер фильма Иоланта и Щелкунчик

О фильме

Премьера балета «Щелкунчик» в Мариинском театре состоялась 180 лет назад в один вечер с оперой «Иоланта». Это исторический факт, о котором в прошлом десятилетии напомнил Дмитрий Черняков, объединивший два шедевра в одну постановку. Венская Фольксопер, где работает знаменитая труппа Венского государственного балета, снова представляет «Иоланту» и «Щелкунчика» в один вечер. Но не как два самостоятельных произведения – по идее нового музыкального руководителя театра Омера Меира Вельбера опера и балет превращаются в единый сказочный гипертекст.
 

Комментирует режиссёр Лотте де Бер: «Слепая девушка – принцесса Иоланта – живёт в фантастическом мире, среди фантазий обо всём, что её окружает. Музыка «Щелкунчика» и артисты Венского балета показывают нам её восприятие реальности. Но наступает время, когда нужно принять решение: оставаться ли слепой принцессой или увидеть реальный мир со всеми его несовершенствами».

Если коротко, то на венской сцене и в кинотеатрах мира появился причудливый спектакль, сочетающий перспективы ребёнка и взрослого, грёзы и реальность, оперу и танец.

В ролях

Олеся Головнева
Мила Шмидт
Штефан Церни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 января 2024
Дата выхода
14 января 2024 Казахстан 12+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше