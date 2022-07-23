Нуреев: Ромео и Джульетта, 2021

Великая история любви в постановке Рудольфа Нуреева.

Спектакль Рудольфа Нуреева по пьесе Шекспира - одна из самых красивых балетных постановок «Ромео и Джульетты», где по-настоящему ощущается тема Ренессанса, и, в то же время, одна из самых кинематографичных.

«Его балет – очень верный тексту Шекспира – представляет чувственную, грубую, изысканную и охотно распутную эпоху, где жизнь и смерть решаются ежеминутно», - писали о постановке Нуреева критики. Да, парча, бархат, тяжелые платья, обожаемая Нуреевым гамма «золото и бордо», виртуозные танцы, драки и свобода нравов, ничтожная цена жизни, смерть, которая караулит за любым углом - и пара влюбленных, которые осмеливаются на чувства вопреки всему. В партии Ромео - едва ли не главный виртуоз труппы Парижской оперы Матиас Хейманн, в партии Джульетты - миниатюрная Мириам Улд-Брахам, о которой говорят, что она напоминает легендарных балерин первой половины XX столетия тонким и страстным характером танца.