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Нуреев: Ромео и Джульетта
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Нуреев: Ромео и Джульетта, 2021

2021 / Франция
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О фильме

Великая история любви в постановке Рудольфа Нуреева.

Спектакль Рудольфа Нуреева по пьесе Шекспира - одна из самых красивых балетных постановок «Ромео и Джульетты», где по-настоящему ощущается тема Ренессанса, и, в то же время, одна из самых кинематографичных.

«Его балет – очень верный тексту Шекспира – представляет чувственную, грубую, изысканную и охотно распутную эпоху, где жизнь и смерть решаются ежеминутно», - писали о постановке Нуреева критики. Да, парча, бархат, тяжелые платья, обожаемая Нуреевым гамма «золото и бордо», виртуозные танцы, драки и свобода нравов, ничтожная цена жизни, смерть, которая караулит за любым углом - и пара влюбленных, которые осмеливаются на чувства вопреки всему. В партии Ромео - едва ли не главный виртуоз труппы Парижской оперы Матиас Хейманн, в партии Джульетты - миниатюрная Мириам Улд-Брахам, о которой говорят, что она напоминает легендарных балерин первой половины XX столетия тонким и страстным характером танца.

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Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Рудольф Нуреев
Рудольф Нуреев
В ролях
Матиас Хейманн
Мириам Улд-Брахам
Франческо Мура
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КИНО ОККО Афимолл Сити
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«Нуреев: Ромео и Джульетта» в кинотеатрах

сб 23 пт 5
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Условные обозначения Помощь с билетами
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КИНО ОККО Афимолл Сити Выставочная
2D
15:00 от 650 ₽
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