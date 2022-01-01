TheatreHD: Золотой век, 2016

В приморском городе процветают торговля и преступность. Кабаре «Золотой век» — самое популярное начное заведение в городе, его завсегдатаи — танцовщики, бандиты и золотая молодежь. Здесь рыбак Борис влюбляется в Риту, прекрасную танцовщицу, но Рита — подруга местного гангстера… «Золотой век», являясь сатирой на Европу в шумные 20-е, представляет собой оригинальный, красочный, ослепительный спектакль с джазовыми оркестровками и атмосферой мюзик-холла. Балет, который можно увидеть только в Большом театре, наполнен сумасшедшими ритмами, динамичными сценами погони и декадентскими номерами кабаре. А в незабываемо красивых дуэтах Бориса и Риты, рассказывающих об их страстной любви, танцовщики Большого великолепно вживаются в каждый стилизованный шаг и жест.