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Постер фильма Кайдановский. Спящая красавица
Киноафиша Фильмы Кайдановский. Спящая красавица

Кайдановский. Спящая красавица

, 2024
TheatreHD: Кайдановский. Спящая красавица
Австрия / балет / 18+
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Постер фильма Кайдановский. Спящая красавица
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О фильме

Юношеский протест, гламур и брак без любви: взгляд на «Спящую красавицу» из XXI века. Жизнь в розовом цвете не всегда праздник. Мир гламура — это не только красивая картинка, но и искаженное восприятие реальности, навязанные стандарты и фальшь. Юная наследница семьи гедонистов, что ходят в розовом и не носят обувь, получает на день рождения подарок из другого мира и отправляется в рискованное путешествие в поисках себя. Но что за мир царит за границами гламурного пузыря? Какой из миров настоящий, а какой — игра подсознания? И существует ли где-то свобода быть самим собой? Танцевальный спектакль Андрея Кайдановского по отдаленным мотивам «Спящей красавицы» — ехидная, честная, зрелищная попытка взглянуть на современный мир с его притворством, социальными различиями и поиском собственной идентичности. Андрей Кайдановский — едва ли не главный трикстер мирового балета. Он не признает правил, не опирается на опыт предшественников, двигается «против шерсти» и создает спектакли яркие, спорные, решительно не классические, но всегда очень интересные. «Спящая красавица» не исключение. Танцевальный спектакль, поставленный для балетной труппы Линца, — история взросления и юношеского протеста, сколь гротескная, столь и жесткая. Кайдановский безжалостно препарирует глянцевый мир, где за красивым фасадом — равнодушие, усталость и пустота, где важнее казаться, а не быть, где правила и стиль — всё, а любовь — лишь часть идеальной картинки. Его Аврора — типичный подросток, который пытается вырваться из привычного, раздражающего мира. Помогает ей в этом, как ни странно, проклятие феи Карабос. Благодаря свершившейся мести девушка оказывается за пределами своего мира: но возможно, это происходит лишь в ее воображении. В череде странных знакомств и опасных попыток взросления однажды ей попадается «хороший мальчик». И эта встреча — начало пути к взрослой жизни, где мало места для любви, зато есть много правил и требований «быть как все». Как признается сам Кайдановский, его стиль — это баланс между жанрами, унаследованными от родителей, балерины Наталии Судаковой и актера Александра Кайдановского. Он ищет компромисс между танцем и драматическим театром, приправляя этот микс перфомансом, комедиями абсурда и многим другим. И «Спящая красавица», чем-то напоминающая о юном протесте самого хореографа, — отличный пример этого «синтетического» подхода к балету.

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2024

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Москино Рассвет
20:00 от 800 ₽
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«Кайдановский. Спящая красавица» в кинотеатрах

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