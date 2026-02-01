Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
2 постера
Билеты от 800 ₽
Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса

Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса

Jiri Kilian: Kaguyahime 18+
Билеты от 800 ₽

О фильме

Спектакль классика современного танца Иржи Килиана, поставленный по мотивам японской сказки о Лунной принцессе (Кагуя-химэ), родился и живёт на стыке цивилизаций и миров, в переплетении древних ритуалов и современности, в балансе между медитацией и мощным драйвом. Неземная девушка похожа на холодный драгоценный камень, что манит переливом граней. Заворожённые её гипнотическим магнетизмом и инопланетной странностью юноши вступают друг с другом в кровавые схватки за право приблизиться к ней. Но она принадлежит Луне и, рано или поздно, вернется домой.
 

Сказка о лунной принцессе – одна из важнейших в японском фольклоре. Сколь красивая, столь и печальная философская история, чем-то напоминающая сказку о Снегурочке, не могла пройти мимо театра. В 1985 году японский композитор Маки Исии написал либретто и музыку, несколько изменив сюжет сказки – покорная судьбе неземная красавица стала причиной безумств и войн. История и её музыкальное решение увлекли знаменитого хореографа Иржи Килиана – и на свет появился удивительной красоты и внутренней силы балет. Сюжетные спектакли – редкость для Килиана, но Кагуя-химэ (Лунная принцесса) стала прекрасным исключением из правил.

Килиан – мастер тонкой, ускользающей красоты. И в «Лунной принцессе» её с избытком. Завораживающий, ломкий, полупрозрачный танец Кагуи кажется отражением света Луны, зовущей и пугающей её. А земные люди, напротив, полны страстей и внутренней силы. 

Белая медитативность сменяется красными всполохами страсти, а на смену протяжным звукам приходят энергичные барабаны. Добродушные дуэты сменяются жесткими танцевальными дуэлями. Блеск земного золота Императора слабеет перед ослепляющим лунным светом. Почти пронзительная тишина спорит с безумным рокотом барабанов. Завораживающе красиво поставленный свет работает в содружестве с идеальной геометрией и тщательно рассчитанному хаосу танцев. Если и бывает на свете спектакль-гипноз, то это совершенно точно «Лунная принцесса» Килиана.

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 25 мая 1994
Дата выхода
25 мая 1994 Греция
16 апреля 2024 Грузия R
25 февраля 2024 Казахстан 16+
Производство Nederlands Dans Theater
Другие названия
Kaguyahime the Moon Princess
Режиссер
Ханс Хюлсхер
В ролях
Фиона Люммис
Пол Лайтфут
Соль Леон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 14 голосов
8.6 IMDb
Расписание и билеты
Синема Парк Европейский
15:00 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

