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Королевский балет: Бриллиантовый юбилей
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The Royal Ballet: A Diamond Celebration

Королевский балет: Бриллиантовый юбилей, 2022

2022 / Великобритания
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О фильме

Танцевальный фейерверк от Royal Opera Ballet. Блистательные артисты Королевского балета в новой незабываемой программе, идеальной для празднования бриллиантового юбилея. Этот концерт в честь 60-летия общества «Друзья Ковент-Гардена» посвящён неоценимой поддержке всех друзей Королевской оперы, как прежних, так и нынешних. Но в честь бриллиантового юбилея программы театр решил посвятить своим верным поклонникам целый вечер и объединил в большую праздничную программу классические хиты, знаменитые номера и яркие премьеры – выражая благодарность зрителям и демонстрируя прошлое, настоящее и будущее знаменитой труппы. В частности, в программу включены мировые премьеры от хореографов Пэм Тановиц, Джозефа Тунга и Валентино Цукетти, первое исполнение в Королевской опере балета «Для четверых» Кристофера Уилдона и «Бриллианты» Джорджа Баланчина.

Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 декабря 2022
Режиссер
Кристофер Уилдон
В ролях
Вадим Мунтагиров
Сесар Корралес
Марселино Самбе
Ясмин Нагди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Королевский балет: Бриллиантовый юбилей 1 постер
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