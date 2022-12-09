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Постер фильма Королевский балет: Бриллиантовый юбилей
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Королевский балет: Бриллиантовый юбилей

, 2022
The Royal Ballet: A Diamond Celebration
Великобритания / балет / 18+
Постер фильма Королевский балет: Бриллиантовый юбилей

О фильме

Танцевальный фейерверк от Royal Opera Ballet. Блистательные артисты Королевского балета в новой незабываемой программе, идеальной для празднования бриллиантового юбилея. Этот концерт в честь 60-летия общества «Друзья Ковент-Гардена» посвящён неоценимой поддержке всех друзей Королевской оперы, как прежних, так и нынешних. Но в честь бриллиантового юбилея программы театр решил посвятить своим верным поклонникам целый вечер и объединил в большую праздничную программу классические хиты, знаменитые номера и яркие премьеры – выражая благодарность зрителям и демонстрируя прошлое, настоящее и будущее знаменитой труппы. В частности, в программу включены мировые премьеры от хореографов Пэм Тановиц, Джозефа Тунга и Валентино Цукетти, первое исполнение в Королевской опере балета «Для четверых» Кристофера Уилдона и «Бриллианты» Джорджа Баланчина.

В ролях

Вадим Мунтагиров
Сесар Корралес
Марселино Самбе
Ясмин Нагди
Лорен Катбертсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 декабря 2022
Дата выхода
14 февраля 2023 Грузия R
21 декабря 2022 Казахстан 16+
9 декабря 2022 Латвия U
11 декабря 2022 Литва N7

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 ноября 2022

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