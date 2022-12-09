Королевский балет: Бриллиантовый юбилей, 2022

Танцевальный фейерверк от Royal Opera Ballet. Блистательные артисты Королевского балета в новой незабываемой программе, идеальной для празднования бриллиантового юбилея. Этот концерт в честь 60-летия общества «Друзья Ковент-Гардена» посвящён неоценимой поддержке всех друзей Королевской оперы, как прежних, так и нынешних. Но в честь бриллиантового юбилея программы театр решил посвятить своим верным поклонникам целый вечер и объединил в большую праздничную программу классические хиты, знаменитые номера и яркие премьеры – выражая благодарность зрителям и демонстрируя прошлое, настоящее и будущее знаменитой труппы. В частности, в программу включены мировые премьеры от хореографов Пэм Тановиц, Джозефа Тунга и Валентино Цукетти, первое исполнение в Королевской опере балета «Для четверых» Кристофера Уилдона и «Бриллианты» Джорджа Баланчина.
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