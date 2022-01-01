ROHD: Произведения Вулф, 2016

Произведения Вирджинии Вулф, ведущей фигуры модернистского направления в литературе первой половины XX века, вдохновили лауреата многочисленных премий в области балетного искусства, гения современного танца, хореографа Уэйна МакГрегора на создание специально для Королевского балета великолепного триптиха, получившего высокую оценку критиков. Уэйн МакГрегор за свои оригинальные постановки снискал себе славу смелого новатора и экспериментатора. Этот уникальный балетный триптих он создал по мотивам трех наиболее известных романов Вирджинии Вулф — «Миссис Дэллоуэй», «Орландо» и «Волны», а также на основе досконально изученных им писем писательницы, ее эссе и дневников. Соавтор Уэйна МакГрегора, культовый композитор Макс Рихтер, включил в свое в высшей мере экспрессивное произведение электронную и живую музыку.