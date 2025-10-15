Палитра жизни. Танцевальная фантазия по мотивам биографии и творчества великого художника. Великий экспрессионист, художник Эгон Шиле прожил всего 28 лет. Но за свои неполные тридцать Шиле успел многое: и жил страстно, и творил страстно. Стиль его творчества, фрагменты его биографии, мир и люди, его окружавшие, стали основой для очень необычной пластической, танцевальной работы. Поставленный чешским хореографом Яном Кодетом в садах Чески-Крумлова уличный атмосферный спектакль «Эгон Шиле, автопортрет» поражает и невероятной изобретательностью, и изяществом метафор, и деликатностью рассказа о непростой истории художника. Ни одно место не вдохновляло Эгона Шиле больше, чем Чески-Крумлов, потрясающая архитектурная жемчужина и один из красивейших исторических городов Европы. Знакомый с родным городом матери по детским каникулам, Шиле на некоторое время приехал сюда после окончания Венской академии, сбежав от венской богемной жизни, чтобы именно здесь положить начало развитию своего особого стиля. Поставленный в исключительном вращающемся театре в барочных садах Чески-Крумлова, этот спектакль хореографа Яна Кодета для South Bohemian Theatre (Jihočeské divadlo) чтит жизнь и творчество великого художника. Хореография, декорации и дизайн костюмов черпают вдохновение из тем и цветов картин Шиле, создавая удивительный эффект. Фрагменты биографии Шиле проносятся перед зрителями, пока зрительный зал вращается вокруг действия: «Зрители сидят на движущейся карусели, перед которой появляются — и исчезают — различные фрагменты воспоминаний, как незаконченные строки, где настроение, которое сложно описать словами, пронизывает чувства. То, что связывает повествование, — это не история или хронология, а пронзительное признание чувств всей жизни.