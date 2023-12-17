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Постер фильма Нуреев: Щелкунчик
Киноафиша Фильмы Нуреев: Щелкунчик

Нуреев: Щелкунчик

, 2023
Rudolf Nureyev: The Nutcracker
Австрия / балет / 18+
Постер фильма Нуреев: Щелкунчик

О фильме

Юная Клара взрослеет. Родные, друзья – все теперь кажутся не такими, как прежде. А помыслы заняты поиском «идеального возлюбленного». Способного ради нее на подвиг, галантного, внимательного и милого. И, конечно, немного волшебника. Во сне Клара проживает невероятные приключения, связанные с одолевающими ее тревогами, изменениями и мечтами. Но кого же напоминает ее воображаемый возлюбленный?
 

Рудольф Нуреев неоднократно ставил «Щелкунчика» в разных театрах, с каждым разом все больше уходя от излишней сладости классической версии, все сильнее делая акцент на мрачноватой, сюрреалистичной, но все же сказочной картинке, нарисованнной Гофманом. Результатом поисков стала парижская редакция спектакля, сделанная в 1985 году – она и исполняется сейчас на многих сценах мира, в том числе, в Вене. 

Кажется, у Нуреева, стремившегося воспроизвести гофмановский стиль, но все же не потерять рождественское настроение балета, получился почти идеальный компромисс. Для взрослых и подростков его история – своего рода психоанализ сложностей взросления и первой любви, а для детей – настоящая сказка, немного страшноватая и загадочная, но очень красивая и счастливая. Давний соратник Нуреева Николас Георгиадис создал мир причудливый и отчасти гипертрофированный, иногда отсылая нас ко всем уродцам Гофмана, но оттеняя страхи по-настоящему волшебным антуражем и эффектными костюмами. Танцы же, как обычно у Нуреева, невероятно сложны и очень зрелищны. Но главное, что есть в этом спектакле – неуловимый флер ожидания чуда, немного тревожный, но полный надежд – как всегда бывает в рождественские дни.

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 декабря 2023
Дата выхода
30 декабря 2025 Грузия PG-13
17 декабря 2023 Казахстан 6+

Рейтинг фильма

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Обновлено 28 декабря 2023

Отзывы о фильме

Арина Туран 28 декабря 2023, 13:18
Реально сказочный балет, на сцене много детей, и всё происходящее на сцене воспринимается по особенному.. Постановка очень яркая, даже маленькие мыши… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 28 декабря 2023, 20:49
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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