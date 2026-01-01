Балет "Сильфида" был восстановлен на сцене Большого театра Йоханом Кобборгом, бывшим премьером Датского Королевского балета и лондонского Ковент-Гардена, хорошо известного российской публике в том числе благодаря его участию в первом проекте "Короли танца", где он выступал вместе с Николаем Цискаридзе, Анхелем Корейей и Итаном Штифелем. Сюжет о Джеймсе, убежавшем перед свадьбой от своей невесты Эффи за девой воздуха Сильфидой, Йохан Кобборг превратил в психологическую историю главного героя, разрывающегося между двумя полюсами своего внутреннего "я". Сильфида - это мечта Джеймса. А колдунья Мэдж (именно она дает шарф Джеймсу, которым тот погубит крылатую деву) воплощает страх героя потерять свою мечту. Прежде всего он добавил в первый акт «Сильфиды» массу деталек, подробностей, прописал крохотные роли почти «бессловесных», нетанцующих персонажей.