TheatreHD: БТ: Спящая красавица, 2017

В день своего шестнадцатилетия заколдованная злой феей Карабосс, Прекрасная принцесса Аврора погружается в сон на 100 лет. И только поцелуй принцп сможет ее разбудить… В этом великолепном волшебном балете танцовщики Большого приглашают нас в незабываемое путешествие по классической сказке, с феями драгоценностей, заколдованным королевством, юной принцессой и красавцем принцем, представленной во всей чистоте стиля классического балета. Роскошная постановка Большого с пышными декорациями и костюмами дает новую совершенно незабываемую жизнь старой сказке Перро. К просмотру обязательно!