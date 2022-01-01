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TheatreHD: БТ: Спящая красавица
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The Sleeping Beauty

TheatreHD: БТ: Спящая красавица, 2017

2017 / Россия
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О фильме

В день своего шестнадцатилетия заколдованная злой феей Карабосс, Прекрасная принцесса Аврора погружается в сон на 100 лет. И только поцелуй принцп сможет ее разбудить… В этом великолепном волшебном балете танцовщики Большого приглашают нас в незабываемое путешествие по классической сказке, с феями драгоценностей, заколдованным королевством, юной принцессой и красавцем принцем, представленной во всей чистоте стиля классического балета. Роскошная постановка Большого с пышными декорациями и костюмами дает новую совершенно незабываемую жизнь старой сказке Перро. К просмотру обязательно!

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Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2017
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Григорович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: БТ: Спящая красавица 1 постер
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