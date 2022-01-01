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TheatreHD: Жизель
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Giselle

TheatreHD: Жизель, 2020

2020 / Россия
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О фильме

«Жизель» - главный балет эпохи романтизма с его поклонением мечтам, оторванностью от реальности, единением с миром природы и балансом на грани с фантастикой. Но в то же время это одна из самых знаменитых и красивых балетных историй о любви, которая не может сберечь хрупкое сердце, но способна простить предательство и защитить от гибели. Наивная история о крестьянке, любившей танцевать, пережила века и продолжает волновать зрителей и в XXI веке. У «Жизели», балета не покидающего театральные подмостки вот уже почти двести лет, много великих соавторов. Немецкую легенду о девушках, не доживших до свадьбы, пересказал Генрих Гейне, в сочинении либретто для балета по этой легенде участвовал Теофиль Готье, музыку написал Адольф Адан, первую редакцию сочинили Жан Коралли и Жюль Перро, впоследствии многие великие и известные хореографы вносили изменения в спектакль, оставляя, впрочем, его основную линию неизменной. В Большом театре в разные годы шли и идут спектакли, поставленные Леонидом Лавровским, Юрием Григоровичем, Владимиром Васильевым. Теперь очередь одного из самых знаменитых хореографов современности, Алексея Ратманского, пересказать историю о девушке, любившей танцевать, чью нежное сердце не вынесло предательства. Премьеру Большого театра сезона 2019/2020 практически сразу увидят и зрители «Большого балета в кино».

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Ратманский
В ролях
Светлана Захарова
Сергей Полунин
Сергей Полунин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Жизель 1 постер
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