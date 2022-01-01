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TheatreHD: Спартак
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Spartacus

TheatreHD: Спартак, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Один из символов революционной борьбы, Спартак, герой романа Джованьоли, благодаря спектаклю Юрия Григоровича и в балете обрел статус легенды. «Спартак» — творение эпохи Золотого века Большого театра, триумф мужского танца, мощь, помноженная на драматизм, лирика и героика. И история настоящей любви, веры, надежды, внутренней силы. История героя, погибшего в битве с вероломством и хитростью, но не сломленного и не побежденного. Великий эпос о борьбе за свободу — вне всяких сомнений, самый знаменитый спектакль Большого театра, его визитная карточка. Легендарный балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна поставлен Юрием Григоровичем по мотивам романа Рафаэлло Джованьоли. Как и герой романа Лилиан Войнич «Овод», главный герой «Спартака» с момента выхода книги на русском (случилось это в конце XIX века) стал фактически национальным героем, одним из главных символов революционной борьбы, честной, яростной и бескомпромиссной. Григорович был не первым, кто решил привести Спартака на балетную сцену: только в Большом до его постановки шли версии Романа Якобсона и Игоря Моисеева. Но в этом случае все сошлось: желание и необходимость поставить героический спектакль, уровень и возможности балетной труппы, таланты хореографа, композитора и, конечно, величайших артистов, с чьими именами всегда будет ассоциироваться этот балет — Владимира Васильева и Мариса Лиепы. У этого спектакля есть всё, чтобы по праву занимать свое место на вершине балетного Олимпа: сложные, эффектные соло, накал страстей и чудесная лирическая линия, пластический, эмоциональный контраст между двумя парами главных героев, великолепно построенные, потрясающие воображение кордебалетные сцены. И, конечно, безупречно выстроенное развитие сюжета, драма главного героя. Конфликт Спартака и Красса это битва между социальными классами, но не только: это битва между честью и подлостью, любовью и похотью, смелостью и трусостью. С 1968 года, когда «Спартак» увидел свет, сменилось множество исполнителей. Каждый из них привносит в образ главного героя что-то свое, проходя вместе с ним страшный, трагический путь к свободе, но оставляя зрителям надежду: все не напрасно.

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Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Григорович
В ролях
Игорь Цвирко
Анна Никулина
Светлана Захарова
Артемий Беляков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Спартак 1 постер
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