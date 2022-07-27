OperaHD: Собор Парижской Богоматери, 2021

«Собор Парижской Богоматери» в постановке Ролана Пети – грандиозная балетная фреска по мотивам одноименного романа Виктора Гюго. История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории - звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго.