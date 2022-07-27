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Киноафиша Фильмы OperaHD: Собор Парижской Богоматери
Notre-Dame de Paris

OperaHD: Собор Парижской Богоматери, 2021

2021 / Франция
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О фильме

«Собор Парижской Богоматери» в постановке Ролана Пети – грандиозная балетная фреска по мотивам одноименного романа Виктора Гюго. История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории - звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго.

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Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Ролан Пети
В ролях
Амандин Альбиссон
Стефан Бюльон
Матиас Хейманн
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро Sky 17 Авиапарк
19:30
Полное расписание и билеты
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«OperaHD: Собор Парижской Богоматери» в кинотеатрах

ср 27 ср 3
Формат сеанса
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Каро Sky 17 Авиапарк Полежаевская
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