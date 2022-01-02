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TheatreHD: Щелкунчик
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The Nutcracker

TheatreHD: Щелкунчик, 2018

2018 / Россия
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О фильме

Волшебная рождественская сказка для детей и взрослых.Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.«Щелкунчик» – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера – и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны. Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить, так что вновь и вновь, с первыми тактами музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, начнется волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты.

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Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 2 января 2022
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Григорович
В ролях
Маргарита Шрайнер
Семён Чудин
Денис Савин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Щелкунчик 2 постера
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