ROH балет: Проект Данте, 2019

«Божественная комедия» Данте рассказывает об эпическом странствии через загробный мир: ужасы Ада и мучения проклятых грешников, поэтическая мистика странников в Чистилище и сияющие райские сферы с их бесчисленными светлыми фигурами. Вдохновением для поэмы послужило мучительное изгнание самого Данте; «Божественная комедия» символизирует путь от кризиса к откровению в сопровождении Вергилия, кумира Данте, и Беатриче, его вечной возлюбленной. Уэйн МакГрегор, штатный хореограф-новатор Королевского балета, подобрал себе выдающуюся команду – современного композитора Томаса Адеса, художника Таситу Дин, художника по свету Люси Картер и драматурга Узму Хамид, вместе с которыми познакомит нас с Данте и его экстраординарным произведением. Трансляция пройдет на английском языке с английскими субтитрами; Показы в записи — английский язык, русские субтитры.