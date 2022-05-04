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OperaHD: Сон в летнюю ночь
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A Midsummer Night's Dream

OperaHD: Сон в летнюю ночь, 2017

2017 / Германия
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О фильме

Многие хореографы использовали «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира в качестве драматической основы своих балетов, начиная с Жан-Жоржа Новерра, ярого поборника «балета действия», и Мариуса Петипа, который первым использовал сценическую пьесу Мендельсона. Джордж Баланчин, также любивший эту музыку, не стал исключением. В 1962 году он поставил для Балета Нью-Йорк Сити собственную интерпретацию шекспировской комедии. Сохранив верность лексикону Барда и добавив капельку пантомимы, Баланчину удалось уместить эту запутанную любовную историю в два действия и шесть сцен. Тезей, царь Афин, и Ипполита, царица амазонок, оказываются вовлечены в семейную ссору короля эльфов и королевы фей; во всё это вмешивается лукавый Пак с волшебным зельем, а также труппа актёров-любителей. Счастливый финал представляет собой большой виртуозный ансамбль. Один из редких сюжетных балетов Баланчина, «Сон в летнюю ночь» в 2016 году вошел в репертуар Парижской оперы впервые. Автором декораций и костюмов к этому спектаклю выступил ещё один сценический волшебник, Кристиан Лакруа.

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Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 4 мая 2022
Возраст 6+
Режиссер
Джон Ноймайер
В ролях
Эдвин Ревазов
Анна Лаудере
Александр Труш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма OperaHD: Сон в летнюю ночь 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
15:00 от 750 ₽
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«OperaHD: Сон в летнюю ночь» в кинотеатрах

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Формула Кино ЦДМ Лубянка
2D
15:00 от 750 ₽
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