OperaHD: Сон в летнюю ночь, 2017

Многие хореографы использовали «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира в качестве драматической основы своих балетов, начиная с Жан-Жоржа Новерра, ярого поборника «балета действия», и Мариуса Петипа, который первым использовал сценическую пьесу Мендельсона. Джордж Баланчин, также любивший эту музыку, не стал исключением. В 1962 году он поставил для Балета Нью-Йорк Сити собственную интерпретацию шекспировской комедии. Сохранив верность лексикону Барда и добавив капельку пантомимы, Баланчину удалось уместить эту запутанную любовную историю в два действия и шесть сцен. Тезей, царь Афин, и Ипполита, царица амазонок, оказываются вовлечены в семейную ссору короля эльфов и королевы фей; во всё это вмешивается лукавый Пак с волшебным зельем, а также труппа актёров-любителей. Счастливый финал представляет собой большой виртуозный ансамбль. Один из редких сюжетных балетов Баланчина, «Сон в летнюю ночь» в 2016 году вошел в репертуар Парижской оперы впервые. Автором декораций и костюмов к этому спектаклю выступил ещё один сценический волшебник, Кристиан Лакруа.