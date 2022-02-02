«Не узнаю вас в гриме»: 20 актеров, благодаря гриму преобразившихся до неузнаваемости

Киноакадемия не просто так ежегодно вручает гримерам «Оскар» – эта награда более чем заслуженна: именно стараниями гримеров мы наблюдаем на экранах захватывающее дух преображение любимых актеров. С помощью грима красавиц превращают в дурнушек, молодых актеров – в старых, темнокожих – в белых, женщин – в мужчин, создают невероятных монстров. Вспоминаем самые яркие примеры таких преображений, за которые стоит поблагодарить именно гримеров.