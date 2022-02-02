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Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Jacob Tremblay
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Джейкоб Тремблэ
Jacob Tremblay
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Дата рождения
5 октября 2006
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Джейкоба Тремблэ
Родился 5 октября 2006 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Джейкоба Тремблэ
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.0
Наш дом: Как жить на планете Земля
анимация, короткометражный, семейный
2020, США
7.0
Доктор Сон
мистика, ужасы
2019, США
8.0
Хорошие мальчики
комедия
2019, США
0.0
Хищник
фантастика, боевик
2018, США
6.0
Книга Генри
драма
2017, США
6.0
Чудо
драма
2017, США
8.0
Взаперти
триллер, драма
2016, Канада
4.0
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3 комментария
14 сентября 2018 10:01
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