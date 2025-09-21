Меню
Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах
Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах Причем по настроениям сериалы не больно-то и похожи.
21 сентября 2025 14:15
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото) Спорим, Злату вы бы даже не узнали?
17 сентября 2025 16:11
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей Зрители с замиранием сердца ждут анонса. Он назревал уже давно.
9 сентября 2025 17:09
В ожидании «Первого отдела»: эти сериалы в августе люди смотрели «запоем»
В ожидании «Первого отдела»: эти сериалы в августе люди смотрели «запоем» Остросюжетная драма и старинный ситком. 
6 сентября 2025 20:03
Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix
Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix В чем именно измерялась крутость, нейросеть тоже объяснила.
5 сентября 2025 07:00
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились Культовый сериал отстает на два пункта.
3 сентября 2025 20:03
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы» Самое ожидаемое детективное продолжение.
2 сентября 2025 16:40
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2 Собрали разные истории на любой вкус.
2 сентября 2025 09:08
«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже
«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже Оптимизма все меньше даже у преданных фанатов.
31 августа 2025 16:40
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото) Но дата премьеры пока так и остается загадкой.
30 августа 2025 18:36
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров Если справитесь без ошибок, Семенов будет вами гордиться.
30 августа 2025 15:42
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского» Собрали истории на любой вкус: от спорта до криминала.
30 августа 2025 13:17
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара» Хотя про Пашу Семенова замолвили слово.
29 августа 2025 18:36
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский» Не зря проект имеет рейтинг 8.2.
28 августа 2025 16:11
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки» В №1 играет Антон Васильев, а последний снят создателями хита НТВ.
28 августа 2025 15:42
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик Эти проекты следуют выверенной формуле успеха. Разбираемся, из чего она складывается.
26 августа 2025 15:13
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Давно пора выйти из образа хмурого оперативника.
26 августа 2025 14:15
«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»
«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом» Ну, и еще парочкой хитов.
16 августа 2025 09:54
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает Экранные сотрудники правопорядка не так уж и хороши.
8 августа 2025 13:46
«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)
«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым) В комедии также снялась Мила Ершова — одна из главных звезд «Аутсорса».
6 августа 2025 15:14
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг Когда всех правоохранителей уже использовали, но снимать новинки нужно.
4 августа 2025 08:56
Антон Васильев
Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском» Паша Семенов, конечно, наше все, но актер может показать мастер класс и в других проектах.
2 августа 2025 17:09
В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро
В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро Съемки в самом разгаре, но до финала далеко.
27 июля 2025 13:17
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал Артиста с трудом уговорили поменять решение.
26 июля 2025 23:30
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года История об очень странных детях продолжает оставаться на слуху.
25 июля 2025 07:00
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего Разложили все по полочкам, чтобы новые зрители не запутались.
22 июля 2025 15:42
«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»
«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского» Можно скоротать время за просмотром в ожидании 8-го сезона.
19 июля 2025 17:09
В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется
В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется Персонаж объяснит свои мотивы и зрителям, и Семенову.
19 июля 2025 09:25
«Будто боевик Майкла Бэя посмотрел»: новый сезон «Невского» уже эпичнее, чем «Близкий враг» — трехминутное видео со съемок это подтверждает
«Будто боевик Майкла Бэя посмотрел»: новый сезон «Невского» уже эпичнее, чем «Близкий враг» — трехминутное видео со съемок это подтверждает Даже зрители, похоже, не были готовы к такому экшену.
17 июля 2025 10:23
В смысле «Невский» даже не в топ-5? На Западе выбрали лучшие сериалы в карьере Васильева — и «Слово пацана» лишь на 3-м месте
В смысле «Невский» даже не в топ-5? На Западе выбрали лучшие сериалы в карьере Васильева — и «Слово пацана» лишь на 3-м месте Хватает сюрпризов что на пьедестале, что вне его.
17 июля 2025 09:54
Машины из будущего, пули как в «Особо опасен»: ляпы в «Невском» начались с самой первой серии — и за семь сезонов их счет идет на десятки
Машины из будущего, пули как в «Особо опасен»: ляпы в «Невском» начались с самой первой серии — и за семь сезонов их счет идет на десятки Павел Семенов теряет звания, зрители теряют дар речи.
16 июля 2025 19:05
«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий
«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий Актер благодарен режиссеру, что тот его переубедил.
15 июля 2025 20:03
«Семенов без Фомы — как водка без пива»: «Невский» оказался почти идеальным сериалом, если «правильно» его смотреть — делимся лайфхаком
«Семенов без Фомы — как водка без пива»: «Невский» оказался почти идеальным сериалом, если «правильно» его смотреть — делимся лайфхаком Одна из зрительниц нашла ультимативный способ закрыть глаза на большинство проблем хита НТВ.
13 июля 2025 12:19
В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций
В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций В троейке лидеров «Игра в кальмара», «Монолог фармацевта» и «Фишер».
12 июля 2025 09:54
Татьяна Устинова
«Очень люблю»: Устинова назвала лучший российский детектив: у сериала рейтинг 8.2, но это не «Невский» с «Шефом» Писательница предпочитает мрачным историям комедийные.
10 июля 2025 20:03
По одной «жертве» за каждый сезон: сразу 8 актеров из «Невского» не дожили до финала сериала с Васильевым
По одной «жертве» за каждый сезон: сразу 8 актеров из «Невского» не дожили до финала сериала с Васильевым Жизнь одних унесла болезнь, других — старость.
10 июля 2025 12:48
Кадр из сериала «Невский»
«Не все разбитое можно склеить»: 8 сезон «Невского» в 2025-м ждать не стоит — есть хорошая и плохая новость для фанатов Васильева НТВ решило найти актеру новую работу. 
8 июля 2025 11:21
Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше
Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше А компанию Васильеву составил исполнитель главной роли в проекте «Адмирал Кузнецов».
8 июля 2025 09:54
«Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека
«Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека Конечно, штампов здесь предостаточно, но как сериал на вечер — самое то.
6 июля 2025 15:42
Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять
Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять Если вам мало Брагина и Шибанова, то не печальтесь. Эти проекты не будут отличаться по качеству. 
4 июля 2025 17:09
«Прощаемся с мечтами о нормальном финале»: создатели «Невского-8» определились с судьбой «погибшего» Васильева — и рады этому не все
«Прощаемся с мечтами о нормальном финале»: создатели «Невского-8» определились с судьбой «погибшего» Васильева — и рады этому не все Конечно, такой исход читался, но часть зрителей надеялась, что сериал уже близок к концу.
3 июля 2025 11:21
Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком
Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком Не придется неделями ждать новых серий.
2 июля 2025 14:15
«Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят
«Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят Оценок ниже у легендарного проекта еще не было.
2 июля 2025 13:46
«— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест)
«— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест) Андрюха, у нас викторина, по коням. 
19 июня 2025 20:32
От тюрьмы и от сумы не зарекайся: создатели подвели съемочную группу «Невского» — даже Васильев был под угрозой
От тюрьмы и от сумы не зарекайся: создатели подвели съемочную группу «Невского» — даже Васильев был под угрозой Сейчас угроза миновала, но вспоминают о ней актеры и режиссер с содроганием.
17 июня 2025 13:46
Если бы Миядзаки работал на НТВ: ИИ превратил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» в аниме — фанаты «Гибли» оценят (фото)
Если бы Миядзаки работал на НТВ: ИИ превратил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» в аниме — фанаты «Гибли» оценят (фото) Бонусом захватили еще 2 хайповых сериала — из них могли бы получиться вполне динамичные мульты.
13 июня 2025 10:52
Кадры из сериалов «Первый отдел» и «Невский»
«Первый отдел» не попал в пятерку лучших сериалов НТВ всех времен: у «Невского» дела чуть лучше, но до топ-1 — как до Луны Зато в тройке лидеров нашлось место проекту с Никитой Панфиловым.
12 июня 2025 10:52
На НТВ тренд на воскрешения: вместе с Семеновым из «Невского» оживет Мухтар
На НТВ тренд на воскрешения: вместе с Семеновым из «Невского» оживет Мухтар Четвероногий пес сперва будет против доблестных полицейских. 
3 июня 2025 10:52
8 серий, шаманы и ведьмы: за год до «Невского» Васильев снялся в российском «Твин Пиксе» со звездами «Аноры» и «Игры престолов»
8 серий, шаманы и ведьмы: за год до «Невского» Васильев снялся в российском «Твин Пиксе» со звездами «Аноры» и «Игры престолов» Единственным веским недостатком проекта стала спорная концовка.
25 мая 2025 13:46
Пока «Невский» и «Первый отдел» в отпуске, на сцену выходят они: 3 российских детектива, которые вы могли пропустить
Пока «Невский» и «Первый отдел» в отпуске, на сцену выходят они: 3 российских детектива, которые вы могли пропустить Мрачные, атмосферные и с хорошим саспенсом — всё как мы любим.
24 мая 2025 17:09
От «Кухни» до «Невского»: тест покажет, на какой российский сериал похожа ваша жизнь
От «Кухни» до «Невского»: тест покажет, на какой российский сериал похожа ваша жизнь Просто ответьте честно на 5 вопросов.
10 апреля 2025 18:36
Семенов жив, мертв или в коме? Стартовали съемки «Невский-8» — что случится с героем Васильева
Семенов жив, мертв или в коме? Стартовали съемки «Невский-8» — что случится с героем Васильева Разобрали популярные на просторах Сети теории. От правдоподобных до абсурдных.
10 апреля 2025 14:44
Паша Семенов
«Я мент, и таким останусь всегда»: собрали самые меткие цитаты Семенова из «Невского» Подборка в честь дня рождения Антона Васильева. 
8 апреля 2025 20:03
Первое видео со съемок 8 сезона «Невского»: Васильев с челочкой и обстриженная Маслова в лесу
Первое видео со съемок 8 сезона «Невского»: Васильев с челочкой и обстриженная Маслова в лесу Главный герой вернется в проект живым. Будто кто-то в этом сомневался.
8 апреля 2025 18:36
Антон Васильев
«Косил» от армии, «бомбил» по Питеру, живет с женщиной сильно старше: выбрали интересные факты ко дню рождения Васильева Артист отметит 41-летие на съемочной площадке. 
8 апреля 2025 16:40
Антон Васильев
«Первый отдел» и уж тем более «Невский» пасут задних: всего у 3 детективов НТВ рейтинги выше 8.1 (№3 оценят фанаты «Ликвидации») От каждого из них невозможно оторваться, причем по совершенно разным причинам.
6 апреля 2025 19:05
Антон Васильев в роли Павла Семенова
«Мечта поклонников сбылась»: Васильев поделился радостной новостью с фанатами «Невского» Напомним: в финале 7 сезона его герой официально считается мертвым. 
5 апреля 2025 14:15
Дмитрий Паламарчук
Вышел 9 лет назад, обогнал «Шефа» и «Первый отдел»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Фома из «Невского» Сериал даже вошел в топ-250 лучших.
4 апреля 2025 17:38
От «Шефа» до «Первого отдела»: адвокат объяснил, чем погони в кино отличаются от реальных случаев
От «Шефа» до «Первого отдела»: адвокат объяснил, чем погони в кино отличаются от реальных случаев  Есть разница и в самом процессе, и в последствиях. 
31 марта 2025 07:58
Антон Васильев
Можно пересматривать бесконечно: топ-10 серий «Невского» по мнению зрителей Эти эпизоды оказались наиболее динамичными и зрелищными.
29 марта 2025 18:36
Паламарчук в роли Фомы
«Не попал в уличную банду»: один голливудский боевик спас жизнь Паламарчука Сегодня любимец женщин и звезда хитового серила НТВ стал на год взрослее.
22 марта 2025 15:42
Павел Семенов
Не так крут «Невский», как его малюют: культовый сериал не попал в топ-10 сериалов НТВ Зато в лидерах сериалы, которые видели и обсуждали миллионы зрителей. 
21 марта 2025 07:29
Антон Васильев
Задача для настоящих фанатов «Невского»: угадайте, из какого сезона кадр (тест) Верно ответить на 5/5 вопросов смогут лишь самые внимательные.
20 марта 2025 11:50
Шли ноздря в ноздрю: список самых популярных сериалов НТВ за 2024 год возглавил вовсе не «Невский», а «Плевако» даже не в топ-3
Шли ноздря в ноздрю: список самых популярных сериалов НТВ за 2024 год возглавил вовсе не «Невский», а «Плевако» даже не в топ-3 Лидер удивляет, как и пара других фаворитов зрителей.
18 марта 2025 10:23
«Невский» и «Первый отдел» даже не хотят сделать похожими на «Трассу»: перед сценаристами стоит другая задача
«Невский» и «Первый отдел» даже не хотят сделать похожими на «Трассу»: перед сценаристами стоит другая задача Авторы бы и рады написать историю о реальных преступлениях, а не выдумывать очередные бандформирования.
17 марта 2025 18:36
Антон Васильев
«Не включу даже под дулом пистолета»: «Первый отдел», «Невский» или «Шеф» — угадайте сериал про «ментов» по разгромному отзыву хейтеров К каждому вопросу мы добавили смешную (или не очень...) картинку, но вовсе не для того, чтобы сбить вас с толку. Честно!
16 марта 2025 19:03
Роман Курцын в роли Грека
Обогнал «Невского» в рейтинге: как хорошо вы знаете сериал «Пять минут тишины» — один из самых крутых на НТВ (тест) У проекта отличные оценки и целых 5 сезонов. Если еще не смотрели, самое время начать.
15 марта 2025 16:11
«Это не просто брутальный мент»: ИИ сравнил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» — сразу же назвал своего фаворита
«Это не просто брутальный мент»: ИИ сравнил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» — сразу же назвал своего фаворита Многие любители криминальных сериалов согласятся с нейросетью.
6 марта 2025 11:21
Антон Васильев
«Васильеву лучше быть злодеем»: «Невский» проигрывает «Подслушано в Рыбинске» по всем статьям — зрители назвали 4 причины Актер раскрывается в абсолютно новой для себя роли.
2 марта 2025 15:13
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
28 февраля 2025 18:07
«Как под копирку»: зрители назвали главную проблему 7 сезона «Шефа» (и «Невского» с «Первым отделом» заодно)
«Как под копирку»: зрители назвали главную проблему 7 сезона «Шефа» (и «Невского» с «Первым отделом» заодно) Сериал о полицейских с крутым как яйца главным героем — кто ты без него?
25 февраля 2025 17:38
Павел Семенов
«Я не обижаюсь, я делаю выводы»: это «Первый отдел», «Невский» или «Шеф»? Тест на знание цитат Викторина по силам только сценаристам НТВ. Впрочем, даже они могут ошибиться.
25 февраля 2025 10:52
12 лет назад эти 3 сериала били рекорды по просмотрам в России, а сейчас о них вряд ли вспомнят даже пенсионеры
12 лет назад эти 3 сериала били рекорды по просмотрам в России, а сейчас о них вряд ли вспомнят даже пенсионеры Тренды не вечны, а мелодрамы — тем более.
5 февраля 2025 18:07
Антон Васильев в роли Павла Семенова
В 2024 году «Невский» смотрело феноменальное количество людей: только сериал «России 1» его превзошел Интересные итоги выдались, неоднозначные.
25 января 2025 07:00
Кадры из сериала «Невский»
Устали ждать 8 сезон «Невского»? Детективы на замену предложила нейросеть — у каждого захватывающий сюжет Только русские сериалы с необычными загадками.
22 января 2025 22:30
Паламарчук в роли Фомы
Точно не Фома из «Невского»: Паламарчук рассказал об идеальной роли — мечтает об одном типаже Этот персонаж далек от бандитов, детективов и спецназовцев.
21 января 2025 20:03
Дмитрий Паламарчук, кадры из сериала «Ронин»
В главной роли Фома: новый сериал с Паламарчуком уже дышит в затылок «Невскому» Рейтинг запредельный, сюжет небальный, хронометраж приятный.
18 января 2025 22:00
Прославился и задумался порвать с «Невским»: Паламарчук устал от роли уголовника Фомы
Прославился и задумался порвать с «Невским»: Паламарчук устал от роли уголовника Фомы Хочет изображать волевых персонажей, а не бандитов.
17 января 2025 15:13
Антон Васильев в сериале "Невский"
Как «Невский», но с юмором: три комедийных сериала про полицейских — у №1 рейтинг даже выше Свежий и более легкий взгляд на детективы.
17 января 2025 12:19
О продолжении «Близкого врага», при этом, новостей пока нет
Ловелас, взяточник и… грабитель? Антон Васильев после «Невского» выбрал путь криминала Артист давно готовился к этой авантюре.
15 января 2025 15:42
Дмитрий Паламарчук в роли Фомы
Не только Фома из «Невского»: 5 крутых ролей Дмитрия Паламарчука — есть и детективы, и мелодрамы У актера разнообразная фильмография, но, конечно, «стрелялок» и «врагов» здесь чуть больше.
13 января 2025 11:21
Дмитрий Паламарчук кадре сериала «Невский»
Ради этой роли звезда «Невского» прошел череду испытаний: без огня и медных труб, но воды предостаточно Дмитрий Паламарчук сыграл в новом проекте, который выйдет на экраны уже в середине января. Но работа оказалось непростой.
9 января 2025 13:17
Пока ждете новый сезон «Невского»: посмотрите 10 зарубежных детективов, от которых не оторваться
Пока ждете новый сезон «Невского»: посмотрите 10 зарубежных детективов, от которых не оторваться
6 января 2025 10:52
2 турецких, 2 западных, 1 русский, но не «Невский»: топ-5 сериалов года по запросам россиян
2 турецких, 2 западных, 1 русский, но не «Невский»: топ-5 сериалов года по запросам россиян Справедливости ради, криминальный хит про Павла Семенова в рейтинг тоже попал.
24 декабря 2024 14:44
Всего 3 российских детектива XXI века зрители оценили выше «Невского»: №1 — от авторов «Близкого врага»
Всего 3 российских детектива XXI века зрители оценили выше «Невского»: №1 — от авторов «Близкого врага» Рейтинги «пробивают» потолок.
22 декабря 2024 08:56
«Не вовремя бросил пить»: угадайте, в каких сериалах звучали 5 цитат — «Невский» или другой детектив? (тест)
«Не вовремя бросил пить»: угадайте, в каких сериалах звучали 5 цитат — «Невский» или другой детектив? (тест) Для фанатов жанра эта задача проще простого.
21 декабря 2024 17:38
Ничего не знаете о семье Васильева из «Невского»? Рассказываем о его дочерях и том, какой актер отец
Ничего не знаете о семье Васильева из «Невского»? Рассказываем о его дочерях и том, какой актер отец Личную жизнь артист держит в тайне, но мы собрали информацию по крупицам.
20 декабря 2024 15:13
Рассказал американец, в чем сила: «Невского» на Западе сравнили с «Во все тяжкие»
Рассказал американец, в чем сила: «Невского» на Западе сравнили с «Во все тяжкие» Вкусы западного зрителя ну очень специфичны.
19 декабря 2024 16:11
Не «Невский», но тоже круто: 5 достойных сериалов от НТВ — у некоторых рейтинг даже выше
Не «Невский», но тоже круто: 5 достойных сериалов от НТВ — у некоторых рейтинг даже выше Собрали не только детективы, но еще драму и комедию. Во многих действие тоже происходит в Санкт-Петербурге.
19 декабря 2024 13:46
Нравится Юля Семенова из «Невского»? Актриса снималась и в других сериалах — вот где могли ее видеть
Нравится Юля Семенова из «Невского»? Актриса снималась и в других сериалах — вот где могли ее видеть Многие роли незначительные, но есть и главные.  
18 декабря 2024 14:15
Победила звезда «Невского» и «Триггера»: в топ-5 российских актрис не попали Аксенова, Снигирь и Исакова
Победила звезда «Невского» и «Триггера»: в топ-5 российских актрис не попали Аксенова, Снигирь и Исакова В списке хватает новых имен, а вот любимцев публики почти нет.
17 декабря 2024 13:46
Без «Мосгаза» и «Жизни по вызову»: в топ-3 самых востребованных сериала года хватает сюрпризов
Без «Мосгаза» и «Жизни по вызову»: в топ-3 самых востребованных сериала года хватает сюрпризов Речь сугубо о российских проектах.
17 декабря 2024 11:21
«Золотой глобус» и «Невский» уже не в моде? Борисов и Васильев не попали в топ-5 актеров года
«Золотой глобус» и «Невский» уже не в моде? Борисов и Васильев не попали в топ-5 актеров года Зато на пьедестале нашлось место Никите Кологривому.
17 декабря 2024 10:23
Запутались в сезонах «Невского»? Раскладываем по полочкам — от названия до даты выхода
Запутались в сезонах «Невского»? Раскладываем по полочкам — от названия до даты выхода Теперь будет понятно, в каком порядке их смотреть.
16 декабря 2024 08:27
Соскучились по Фоме из «Невского»? В 2025 с актером выйдет два сериала — любители детективов оценят
Соскучились по Фоме из «Невского»? В 2025 с актером выйдет два сериала — любители детективов оценят Может показаться, что Дмитрий Паламарчук пропал с экранов, но не тут-то было.
14 декабря 2024 14:44
Убийственно красива: жена Семенова из «Невского» оказалась прекрасна без косметики и фильтров (фото)
Убийственно красива: жена Семенова из «Невского» оказалась прекрасна без косметики и фильтров (фото) Филлеры и «толстый» слой мейка с такими данными не нужны вовсе.
9 декабря 2024 21:01
Не смотрят даже под дулом пистолета: в этом списке самых популярных сериалов «Невский» не попал даже в топ-5
Не смотрят даже под дулом пистолета: в этом списке самых популярных сериалов «Невский» не попал даже в топ-5 Вкусы российских подростков довольно специфичны.
9 декабря 2024 18:36
Что посмотреть с актерами из «Невского»? Собрали сериалы, которые скрасят ожидание восьмого сезона
Что посмотреть с актерами из «Невского»? Собрали сериалы, которые скрасят ожидание восьмого сезона Если соскучились по ставшим родными лицам.
9 декабря 2024 16:40
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест)
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест) На пять из пяти вопросов ответят самые внимательные.
8 декабря 2024 23:41
«Это вызывает доверие у зрителя»: Антон Васильев одной фразой объяснил уникальность «Невского»
«Это вызывает доверие у зрителя»: Антон Васильев одной фразой объяснил уникальность «Невского» Актер назвал три причины секрета популярности шоу, и лишь один из них действительно выделяет детектив среди всех остальных.
8 декабря 2024 15:13
Хранит как зеницу ока, скрывает почти ото всех: как выглядит любовь всей своей жизни Васильева из «Невского»
Хранит как зеницу ока, скрывает почти ото всех: как выглядит любовь всей своей жизни Васильева из «Невского» Она значительно старше его, но никого это не смущает.
4 декабря 2024 18:36
Не только «Невский»: угадайте 5 кино и сериалов с Антоном Васильевым по кадру (тест)
Не только «Невский»: угадайте 5 кино и сериалов с Антоном Васильевым по кадру (тест) В его актерской копилке не только детективы.
2 декабря 2024 17:09
«На третьем дыхании»: 8 сезон «Невского» еще даже не вышел, но его главная проблема уже известна
«На третьем дыхании»: 8 сезон «Невского» еще даже не вышел, но его главная проблема уже известна Не так уж и много шансов, что сиквел повторит успех предшественника.
1 декабря 2024 13:44
«Невский» со шпионами вместо Архитектора: раскрываем подробности горячей новинки — сериала «Комитет»
«Невский» со шпионами вместо Архитектора: раскрываем подробности горячей новинки — сериала «Комитет» Проект уже вышел, объясняем, чем он так хорош.
30 ноября 2024 19:05
Психологический тест для фанатов «Невского»: какой ты персонаж — лихой Паша или хитрый Арсеньев
Психологический тест для фанатов «Невского»: какой ты персонаж — лихой Паша или хитрый Арсеньев Отвечайте честно, и мы расскажем, какой герой ближе всего по духу.
30 ноября 2024 07:58
«До оскомины»: фанаты выбрали самых неприятных персонажей «Невского», и Архитектор не из их числа
«До оскомины»: фанаты выбрали самых неприятных персонажей «Невского», и Архитектор не из их числа Когда их выводили из сериала, люди ликовали.
29 ноября 2024 18:36
По стопам «Игры престолов»: «Невский 8» после смерти Семенова станет даже интереснее
По стопам «Игры престолов»: «Невский 8» после смерти Семенова станет даже интереснее Рассказываем, как зрители будут обходиться без полюбившегося героя.
29 ноября 2024 07:00
«Кровь быстро закончится»: честные шансы Семенова выжить после финала «Невского» назвал врач
«Кровь быстро закончится»: честные шансы Семенова выжить после финала «Невского» назвал врач Все зависит не только от того, куда попали, но и от того, как попали.
28 ноября 2024 18:07
Уже официально: когда выйдет «Невский 8» и выжил ли Семенов — продюсеры сериала дали ответ
Уже официально: когда выйдет «Невский 8» и выжил ли Семенов — продюсеры сериала дали ответ А вы ведь не думали, что проект закроют после такой концовки седьмого сезона?
28 ноября 2024 14:44
Почти как «Невский», но на корейском: 5 детективных дорам с высоким рейтингом
Почти как «Невский», но на корейском: 5 детективных дорам с высоким рейтингом Держат в напряжении до финальной минуты.
28 ноября 2024 13:46
Возомнили себя сыщиком, пересмотрев «Невского» 10 раз? Тогда угадайте российские детективы по актерам
Возомнили себя сыщиком, пересмотрев «Невского» 10 раз? Тогда угадайте российские детективы по актерам И речь не о новинках, а о проверенной временем классике. Почти.
26 ноября 2024 18:34
Про Родину, боль и семью: новый российский детектив в США оценили даже выше, чем «Невского»
Про Родину, боль и семью: новый российский детектив в США оценили даже выше, чем «Невского» Без политических мотивов не обошлось, но они здесь — лишь фон.
26 ноября 2024 16:11
С Фомой и новым Архитектором: «Невский» точно получит 8 сезон, и вот как справятся без Семенова
С Фомой и новым Архитектором: «Невский» точно получит 8 сезон, и вот как справятся без Семенова Рассказываем, что могут снять создатели нашумевшего сериала.
26 ноября 2024 09:25
«После становится легче»: психолог объяснила, почему «Трасса», «Триггер» и «Невский» хороши для психики
«После становится легче»: психолог объяснила, почему «Трасса», «Триггер» и «Невский» хороши для психики Но с мрачными сериалами лучше все-таки не перебарщивать.
26 ноября 2024 07:00
Переплюнуть «Жизнь по вызову» за последние годы смог лишь один российский сериал, и это даже не «Невский»
Переплюнуть «Жизнь по вызову» за последние годы смог лишь один российский сериал, и это даже не «Невский» Неудивительно, что франшизу шоу с Павлом Прилучным активно продолжают расширять.
24 ноября 2024 13:17
Что смотреть после «Невского»: 5 зарубежных сериалов про полицейских с высоким рейтингом
Что смотреть после «Невского»: 5 зарубежных сериалов про полицейских с высоким рейтингом Есть и драма, и триллер, и комедия.  
23 ноября 2024 10:23
«Преступление и наказание» в пролете: россияне выбрали самые популярные сериалы 2024 года
«Преступление и наказание» в пролете: россияне выбрали самые популярные сериалы 2024 года     Есть как хиты стримингов, так и те, что показывают по федеральным каналам.
22 ноября 2024 09:25
Сотрудник правопорядка назвал самый реалистичный сериал про полицейских: и это точно не «Невский»
Сотрудник правопорядка назвал самый реалистичный сериал про полицейских: и это точно не «Невский» Нашелся проект без «супергеройства», которым часто грешит жанр.
21 ноября 2024 19:05
«В жизни такого не происходит»: что сотрудники правопорядка думают про «Невского» и другие детективы
«В жизни такого не происходит»: что сотрудники правопорядка думают про «Невского» и другие детективы Профессионалы любят этот жанр, но находят в нем немало клише и выдумок.
21 ноября 2024 13:17
Герой, злодей или перебежчик? Угадайте персонажа сериала «Невский» по психологическому портрету
Герой, злодей или перебежчик? Угадайте персонажа сериала «Невский» по психологическому портрету Если еще не досмотрели «Близкого врага» — не бойтесь, спойлеров здесь нет.
19 ноября 2024 11:21
На экране с Масловой, в жизни с блондинкой сильно старше: как выглядит тайная жена Васильева из «Невского»
На экране с Масловой, в жизни с блондинкой сильно старше: как выглядит тайная жена Васильева из «Невского» Крепкий тыл актер скрывает от посторонних глаз.
16 ноября 2024 15:13
«Паша — тот еще фрукт»: эти моменты вызывают у поклонников «Невского» праведный гнев
«Паша — тот  еще фрукт»: эти моменты вызывают у поклонников «Невского» праведный гнев Проект вызывает любовь и ненависть у тех, кто следит за Семеновым с первого сезона.
11 ноября 2024 12:40
Семенов все-таки выжил в финале «Невский. Близкий враг»: внимание на сцену похорон
Семенов все-таки выжил в финале «Невский. Близкий враг»: внимание на сцену похорон Россиян ждет еще не одно запутанное дельце с харизматичным Васильевым.
10 ноября 2024 20:20
Плохая копия «Слова пацана»: «Невскому» нашли замену на российском ТВ, но зрители уже бунтуют
Плохая копия «Слова пацана»: «Невскому» нашли замену на российском ТВ, но зрители уже бунтуют Рейтинги пробивают дно и некоторым даже не хочется досматривать первую серию.
10 ноября 2024 08:56
В Корее есть свой «Невский»: в главной роли звезда «Поезда в Пусан», а рейтинг — супер
В Корее есть свой «Невский»: в главной роли звезда «Поезда в Пусан», а рейтинг — супер Только это не сериал, а фильм.
9 ноября 2024 12:19
Уже досмотрели седьмой сезон «Невского»? Самое время узнать, на кого из героев вы похожи (тест)
Уже досмотрели седьмой сезон «Невского»? Самое время узнать, на кого из героев вы похожи (тест) За минуту покажем, с кем из героев вы как две капли воды.
8 ноября 2024 18:07
Досмотрели новый сезон «Невского»? Вот еще 10 крутых кино и сериалов с Антоном Васильевым
Досмотрели новый сезон «Невского»? Вот еще 10 крутых кино и сериалов с Антоном Васильевым Экранный Павел Семенов снимался и в «Наследники. Дар Крови», и в «Слово пацана». Но это лишь верхушка айсберга.
7 ноября 2024 11:50
Между жизнью и смертью: о чем будет 8 сезон сериала «Невский» с Васильевым
Между жизнью и смертью: о чем будет 8 сезон сериала «Невский» с Васильевым Создатели хитовой детективной драмы оставили себе пространство для маневра.
6 ноября 2024 19:34
В Турции есть свой «Невский»: он вышел еще 16 лет назад, но отзывы очень спорные
В Турции есть свой «Невский»: он вышел еще 16 лет назад, но отзывы очень спорные Растягивать на 7 сезонов создатели турдизи не стали.
6 ноября 2024 15:13
«Очередная подстава»: главным Архитектором сериала «Невский» оказался вовсе не Мельников
«Очередная подстава»: главным Архитектором сериала «Невский» оказался вовсе не Мельников Самые серьезные злодейства антагониста еще впереди.
4 ноября 2024 10:52
Восьмой сезон все испортит: «Невскому» с умершим Семеновым не нужно продолжение — 3 причины
Восьмой сезон все испортит: «Невскому» с умершим Семеновым не нужно продолжение — 3 причины Но у создателей, похоже, нет выхода, кроме как снимать еще.
3 ноября 2024 14:15
Продолжения — всегда провал? Как бы не так! Все сезоны «Невского» от худшего к лучшему
Продолжения — всегда провал? Как бы не так! Все сезоны «Невского» от худшего к лучшему Детектив с Антоном Васильевым закончили вовремя — выше зрительским оценкам уже не прыгнуть.
3 ноября 2024 10:52
Васильев попал в ДТП, другой актер задержал правонарушителя: вспоминаем самые опасные моменты со съемок «Невского»
Васильев попал в ДТП, другой актер задержал правонарушителя: вспоминаем самые опасные моменты со съемок «Невского» Курьезов и обмороков за кадром было хоть отбавляй. 
2 ноября 2024 17:38
Это в «Невском» прямо не раскрыли: сериал оказался связан с «Бандитским Петербургом»
Это в «Невском» прямо не раскрыли: сериал оказался связан с «Бандитским Петербургом»  Разобрались в хитросплетениях криминального мира северной столицы.
2 ноября 2024 13:46
Смотрите «Невский: Близкий враг» и не понимаете, где Харитонов? Вместе вспоминаем события шестого сезона
Смотрите «Невский: Близкий враг» и не понимаете, где Харитонов? Вместе вспоминаем события шестого сезона Его считали угрозой уровня Архитектора, но быстро вывели из игры.
1 ноября 2024 21:24
С удовольствием смотрите все сезоны «Невского»? Тогда продолжите эти 5 легендарных цитат (тест)
С удовольствием смотрите все сезоны «Невского»? Тогда продолжите эти 5 легендарных цитат (тест) «Денег нет, работы нет…», а дальше как? Если ответите без ошибок, то вы точно верный фанат.
1 ноября 2024 13:39
Васильев официально «мертв», а Саюталина заменили: первые подробности 8 сезона «Невского»
Васильев официально «мертв», а Саюталина заменили: первые подробности 8 сезона «Невского»  Продолжение точно выйдет, на это есть намеки в самом сериале.
1 ноября 2024 11:30
«Перешла черту»: самым мерзким персонажем «Невский. Близкий Враг» оказался вовсе не Архитектор
«Перешла черту»: самым мерзким персонажем «Невский. Близкий Враг» оказался вовсе не Архитектор Именно из-за нее зрители надеются, что продолжения не будет.
1 ноября 2024 11:10
Саюталин ни при делах: кем оказался «главный» Архитектор в сериале «Невский» и на кого злодея заменили
Саюталин ни при делах: кем оказался «главный» Архитектор в сериале «Невский» и на кого злодея заменили Сериал подошел к концу, зло оказалось повержено, но слишком большой ценой.
31 октября 2024 17:20
Гроб, кладбище, взрывы: кошмарный финал «Невский. Близкий враг» — почему 8 сезон уже можно не ждать
Гроб, кладбище, взрывы: кошмарный финал «Невский. Близкий враг» — почему 8 сезон уже можно не ждать Шоураннеры, похоже, прислушались к критике и сделали едва ли не эталонную концовку.
31 октября 2024 13:10
До финала «Невский. Близкий враг» осталось полтора десятка серий, а ляпов уже — не перечесть
До финала «Невский. Близкий враг» осталось полтора десятка серий, а ляпов уже — не перечесть Новый сезон теперь критикуют не только за довольно спорные сюжетные решения.
31 октября 2024 09:54
Куда хуже, чем с Паниным: в «Невском» решили «разобраться» с умершим Саюталиным, и вот что получилось
Куда хуже, чем с Паниным: в «Невском» решили «разобраться» с умершим Саюталиным, и вот что получилось Видимо, современные технологии для режиссеров пока чересчур сложны.
31 октября 2024 07:58
На прощании был в закрытом гробу, на кладбище фанатов не звали: где похоронен Александр Саюталин
На прощании был в закрытом гробу, на кладбище фанатов не звали: где похоронен Александр Саюталин Любимый многими актер из «Невского» умер на 61 году жизни.
31 октября 2024 07:00
Чей сын Саша в сериале «Невский»? Судьба мальчика вызывает жалость у зрителей
Чей сын Саша в сериале «Невский»? Судьба мальчика вызывает жалость у зрителей На долю подростка выпало слишком много трудностей.
26 августа 2024 10:00
Паша и Леша так и не выяснили: из-за кого убили Юлю из сериала «Невский»
Паша и Леша так и не выяснили: из-за кого убили Юлю из сериала «Невский»   Слишком быстро стала богатой и влиятельной, за что и поплатилась.
20 августа 2024 14:15
Наш отечественный супергерой: лучшие цитаты Семенова из «Невского»
Наш отечественный супергерой: лучшие цитаты Семенова из «Невского» Персонаж Антона Васильева полюбился зрителям не просто так.
17 августа 2024 08:30
Сериал «Невский» — новый сезон и актеры: что известно о грядущей премьере
Сериал «Невский» — новый сезон и актеры: что известно о грядущей премьере Финал истории о следователе ближе с каждым днем.
16 августа 2024 15:15
