Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах
Причем по настроениям сериалы не больно-то и похожи.
Написать
21 сентября 2025 14:15
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Спорим, Злату вы бы даже не узнали?
Написать
17 сентября 2025 16:11
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
Зрители с замиранием сердца ждут анонса. Он назревал уже давно.
Написать
9 сентября 2025 17:09
В ожидании «Первого отдела»: эти сериалы в августе люди смотрели «запоем»
Остросюжетная драма и старинный ситком.
Написать
6 сентября 2025 20:03
Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix
В чем именно измерялась крутость, нейросеть тоже объяснила.
1 комментарий
5 сентября 2025 07:00
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Культовый сериал отстает на два пункта.
1 комментарий
3 сентября 2025 20:03
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Самое ожидаемое детективное продолжение.
5 комментариев
2 сентября 2025 16:40
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
Собрали разные истории на любой вкус.
2 комментария
2 сентября 2025 09:08
«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже
Оптимизма все меньше даже у преданных фанатов.
Написать
31 августа 2025 16:40
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)
Но дата премьеры пока так и остается загадкой.
Написать
30 августа 2025 18:36
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Если справитесь без ошибок, Семенов будет вами гордиться.
Написать
30 августа 2025 15:42
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
Собрали истории на любой вкус: от спорта до криминала.
Написать
30 августа 2025 13:17
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
Хотя про Пашу Семенова замолвили слово.
1 комментарий
29 августа 2025 18:36
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Не зря проект имеет рейтинг 8.2.
Написать
28 августа 2025 16:11
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
В №1 играет Антон Васильев, а последний снят создателями хита НТВ.
Написать
28 августа 2025 15:42
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Эти проекты следуют выверенной формуле успеха. Разбираемся, из чего она складывается.
1 комментарий
26 августа 2025 15:13
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
Давно пора выйти из образа хмурого оперативника.
Написать
26 августа 2025 14:15
«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»
Ну, и еще парочкой хитов.
Написать
16 августа 2025 09:54
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Экранные сотрудники правопорядка не так уж и хороши.
Написать
8 августа 2025 13:46
«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)
В комедии также снялась Мила Ершова — одна из главных звезд «Аутсорса».
Написать
6 августа 2025 15:14
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Когда всех правоохранителей уже использовали, но снимать новинки нужно.
Написать
4 августа 2025 08:56
Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском»
Паша Семенов, конечно, наше все, но актер может показать мастер класс и в других проектах.
Написать
2 августа 2025 17:09
В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро
Съемки в самом разгаре, но до финала далеко.
Написать
27 июля 2025 13:17
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал
Артиста с трудом уговорили поменять решение.
Написать
26 июля 2025 23:30
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
История об очень странных детях продолжает оставаться на слуху.
Написать
25 июля 2025 07:00
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Разложили все по полочкам, чтобы новые зрители не запутались.
Написать
22 июля 2025 15:42
«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»
Можно скоротать время за просмотром в ожидании 8-го сезона.
Написать
19 июля 2025 17:09
В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется
Персонаж объяснит свои мотивы и зрителям, и Семенову.
Написать
19 июля 2025 09:25
«Будто боевик Майкла Бэя посмотрел»: новый сезон «Невского» уже эпичнее, чем «Близкий враг» — трехминутное видео со съемок это подтверждает
Даже зрители, похоже, не были готовы к такому экшену.
Написать
17 июля 2025 10:23
В смысле «Невский» даже не в топ-5? На Западе выбрали лучшие сериалы в карьере Васильева — и «Слово пацана» лишь на 3-м месте
Хватает сюрпризов что на пьедестале, что вне его.
Написать
17 июля 2025 09:54
Машины из будущего, пули как в «Особо опасен»: ляпы в «Невском» начались с самой первой серии — и за семь сезонов их счет идет на десятки
Павел Семенов теряет звания, зрители теряют дар речи.
2 комментария
16 июля 2025 19:05
«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий
Актер благодарен режиссеру, что тот его переубедил.
3 комментария
15 июля 2025 20:03
«Семенов без Фомы — как водка без пива»: «Невский» оказался почти идеальным сериалом, если «правильно» его смотреть — делимся лайфхаком
Одна из зрительниц нашла ультимативный способ закрыть глаза на большинство проблем хита НТВ.
3 комментария
13 июля 2025 12:19
В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций
В троейке лидеров «Игра в кальмара», «Монолог фармацевта» и «Фишер».
1 комментарий
12 июля 2025 09:54
«Очень люблю»: Устинова назвала лучший российский детектив: у сериала рейтинг 8.2, но это не «Невский» с «Шефом»
Писательница предпочитает мрачным историям комедийные.
1 комментарий
10 июля 2025 20:03
По одной «жертве» за каждый сезон: сразу 8 актеров из «Невского» не дожили до финала сериала с Васильевым
Жизнь одних унесла болезнь, других — старость.
Написать
10 июля 2025 12:48
«Не все разбитое можно склеить»: 8 сезон «Невского» в 2025-м ждать не стоит — есть хорошая и плохая новость для фанатов Васильева
НТВ решило найти актеру новую работу.
Написать
8 июля 2025 11:21
Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше
А компанию Васильеву составил исполнитель главной роли в проекте «Адмирал Кузнецов».
1 комментарий
8 июля 2025 09:54
«Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека
Конечно, штампов здесь предостаточно, но как сериал на вечер — самое то.
Написать
6 июля 2025 15:42
Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять
Если вам мало Брагина и Шибанова, то не печальтесь. Эти проекты не будут отличаться по качеству.
Написать
4 июля 2025 17:09
«Прощаемся с мечтами о нормальном финале»: создатели «Невского-8» определились с судьбой «погибшего» Васильева — и рады этому не все
Конечно, такой исход читался, но часть зрителей надеялась, что сериал уже близок к концу.
3 комментария
3 июля 2025 11:21
Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком
Не придется неделями ждать новых серий.
Написать
2 июля 2025 14:15
«Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят
Оценок ниже у легендарного проекта еще не было.
2 комментария
2 июля 2025 13:46
«— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест)
Андрюха, у нас викторина, по коням.
Написать
19 июня 2025 20:32
От тюрьмы и от сумы не зарекайся: создатели подвели съемочную группу «Невского» — даже Васильев был под угрозой
Сейчас угроза миновала, но вспоминают о ней актеры и режиссер с содроганием.
1 комментарий
17 июня 2025 13:46
Если бы Миядзаки работал на НТВ: ИИ превратил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» в аниме — фанаты «Гибли» оценят (фото)
Бонусом захватили еще 2 хайповых сериала — из них могли бы получиться вполне динамичные мульты.
Написать
13 июня 2025 10:52
«Первый отдел» не попал в пятерку лучших сериалов НТВ всех времен: у «Невского» дела чуть лучше, но до топ-1 — как до Луны
Зато в тройке лидеров нашлось место проекту с Никитой Панфиловым.
9 комментариев
12 июня 2025 10:52
На НТВ тренд на воскрешения: вместе с Семеновым из «Невского» оживет Мухтар
Четвероногий пес сперва будет против доблестных полицейских.
1 комментарий
3 июня 2025 10:52
8 серий, шаманы и ведьмы: за год до «Невского» Васильев снялся в российском «Твин Пиксе» со звездами «Аноры» и «Игры престолов»
Единственным веским недостатком проекта стала спорная концовка.
1 комментарий
25 мая 2025 13:46
Пока «Невский» и «Первый отдел» в отпуске, на сцену выходят они: 3 российских детектива, которые вы могли пропустить
Мрачные, атмосферные и с хорошим саспенсом — всё как мы любим.
Написать
24 мая 2025 17:09
От «Кухни» до «Невского»: тест покажет, на какой российский сериал похожа ваша жизнь
Просто ответьте честно на 5 вопросов.
Написать
10 апреля 2025 18:36
Семенов жив, мертв или в коме? Стартовали съемки «Невский-8» — что случится с героем Васильева
Разобрали популярные на просторах Сети теории. От правдоподобных до абсурдных.
3 комментария
10 апреля 2025 14:44
«Я мент, и таким останусь всегда»: собрали самые меткие цитаты Семенова из «Невского»
Подборка в честь дня рождения Антона Васильева.
1 комментарий
8 апреля 2025 20:03
Первое видео со съемок 8 сезона «Невского»: Васильев с челочкой и обстриженная Маслова в лесу
Главный герой вернется в проект живым. Будто кто-то в этом сомневался.
5 комментариев
8 апреля 2025 18:36
«Косил» от армии, «бомбил» по Питеру, живет с женщиной сильно старше: выбрали интересные факты ко дню рождения Васильева
Артист отметит 41-летие на съемочной площадке.
Написать
8 апреля 2025 16:40
«Первый отдел» и уж тем более «Невский» пасут задних: всего у 3 детективов НТВ рейтинги выше 8.1 (№3 оценят фанаты «Ликвидации»)
От каждого из них невозможно оторваться, причем по совершенно разным причинам.
Написать
6 апреля 2025 19:05
«Мечта поклонников сбылась»: Васильев поделился радостной новостью с фанатами «Невского»
Напомним: в финале 7 сезона его герой официально считается мертвым.
Написать
5 апреля 2025 14:15
Вышел 9 лет назад, обогнал «Шефа» и «Первый отдел»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Фома из «Невского»
Сериал даже вошел в топ-250 лучших.
3 комментария
4 апреля 2025 17:38
От «Шефа» до «Первого отдела»: адвокат объяснил, чем погони в кино отличаются от реальных случаев
Есть разница и в самом процессе, и в последствиях.
Написать
31 марта 2025 07:58
Можно пересматривать бесконечно: топ-10 серий «Невского» по мнению зрителей
Эти эпизоды оказались наиболее динамичными и зрелищными.
Написать
29 марта 2025 18:36
«Не попал в уличную банду»: один голливудский боевик спас жизнь Паламарчука
Сегодня любимец женщин и звезда хитового серила НТВ стал на год взрослее.
Написать
22 марта 2025 15:42
Не так крут «Невский», как его малюют: культовый сериал не попал в топ-10 сериалов НТВ
Зато в лидерах сериалы, которые видели и обсуждали миллионы зрителей.
1 комментарий
21 марта 2025 07:29
Задача для настоящих фанатов «Невского»: угадайте, из какого сезона кадр (тест)
Верно ответить на 5/5 вопросов смогут лишь самые внимательные.
Написать
20 марта 2025 11:50
Шли ноздря в ноздрю: список самых популярных сериалов НТВ за 2024 год возглавил вовсе не «Невский», а «Плевако» даже не в топ-3
Лидер удивляет, как и пара других фаворитов зрителей.
Написать
18 марта 2025 10:23
«Невский» и «Первый отдел» даже не хотят сделать похожими на «Трассу»: перед сценаристами стоит другая задача
Авторы бы и рады написать историю о реальных преступлениях, а не выдумывать очередные бандформирования.
Написать
17 марта 2025 18:36
«Не включу даже под дулом пистолета»: «Первый отдел», «Невский» или «Шеф» — угадайте сериал про «ментов» по разгромному отзыву хейтеров
К каждому вопросу мы добавили смешную (или не очень...) картинку, но вовсе не для того, чтобы сбить вас с толку. Честно!
Написать
16 марта 2025 19:03
Обогнал «Невского» в рейтинге: как хорошо вы знаете сериал «Пять минут тишины» — один из самых крутых на НТВ (тест)
У проекта отличные оценки и целых 5 сезонов. Если еще не смотрели, самое время начать.
Написать
15 марта 2025 16:11
«Это не просто брутальный мент»: ИИ сравнил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» — сразу же назвал своего фаворита
Многие любители криминальных сериалов согласятся с нейросетью.
4 комментария
6 марта 2025 11:21
«Васильеву лучше быть злодеем»: «Невский» проигрывает «Подслушано в Рыбинске» по всем статьям — зрители назвали 4 причины
Актер раскрывается в абсолютно новой для себя роли.
2 комментария
2 марта 2025 15:13
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
Написать
28 февраля 2025 18:07
«Как под копирку»: зрители назвали главную проблему 7 сезона «Шефа» (и «Невского» с «Первым отделом» заодно)
Сериал о полицейских с крутым как яйца главным героем — кто ты без него?
Написать
25 февраля 2025 17:38
«Я не обижаюсь, я делаю выводы»: это «Первый отдел», «Невский» или «Шеф»? Тест на знание цитат
Викторина по силам только сценаристам НТВ. Впрочем, даже они могут ошибиться.
1 комментарий
25 февраля 2025 10:52
12 лет назад эти 3 сериала били рекорды по просмотрам в России, а сейчас о них вряд ли вспомнят даже пенсионеры
Тренды не вечны, а мелодрамы — тем более.
Написать
5 февраля 2025 18:07
В 2024 году «Невский» смотрело феноменальное количество людей: только сериал «России 1» его превзошел
Интересные итоги выдались, неоднозначные.
Написать
25 января 2025 07:00
Устали ждать 8 сезон «Невского»? Детективы на замену предложила нейросеть — у каждого захватывающий сюжет
Только русские сериалы с необычными загадками.
3 комментария
22 января 2025 22:30
Точно не Фома из «Невского»: Паламарчук рассказал об идеальной роли — мечтает об одном типаже
Этот персонаж далек от бандитов, детективов и спецназовцев.
1 комментарий
21 января 2025 20:03
В главной роли Фома: новый сериал с Паламарчуком уже дышит в затылок «Невскому»
Рейтинг запредельный, сюжет небальный, хронометраж приятный.
3 комментария
18 января 2025 22:00
Прославился и задумался порвать с «Невским»: Паламарчук устал от роли уголовника Фомы
Хочет изображать волевых персонажей, а не бандитов.
Написать
17 января 2025 15:13
Как «Невский», но с юмором: три комедийных сериала про полицейских — у №1 рейтинг даже выше
Свежий и более легкий взгляд на детективы.
Написать
17 января 2025 12:19
Ловелас, взяточник и… грабитель? Антон Васильев после «Невского» выбрал путь криминала
Артист давно готовился к этой авантюре.
2 комментария
15 января 2025 15:42
Не только Фома из «Невского»: 5 крутых ролей Дмитрия Паламарчука — есть и детективы, и мелодрамы
У актера разнообразная фильмография, но, конечно, «стрелялок» и «врагов» здесь чуть больше.
5 комментариев
13 января 2025 11:21
Ради этой роли звезда «Невского» прошел череду испытаний: без огня и медных труб, но воды предостаточно
Дмитрий Паламарчук сыграл в новом проекте, который выйдет на экраны уже в середине января. Но работа оказалось непростой.
3 комментария
9 января 2025 13:17
Пока ждете новый сезон «Невского»: посмотрите 10 зарубежных детективов, от которых не оторваться
Написать
6 января 2025 10:52
2 турецких, 2 западных, 1 русский, но не «Невский»: топ-5 сериалов года по запросам россиян
Справедливости ради, криминальный хит про Павла Семенова в рейтинг тоже попал.
Написать
24 декабря 2024 14:44
Всего 3 российских детектива XXI века зрители оценили выше «Невского»: №1 — от авторов «Близкого врага»
Рейтинги «пробивают» потолок.
Написать
22 декабря 2024 08:56
«Не вовремя бросил пить»: угадайте, в каких сериалах звучали 5 цитат — «Невский» или другой детектив? (тест)
Для фанатов жанра эта задача проще простого.
Написать
21 декабря 2024 17:38
Ничего не знаете о семье Васильева из «Невского»? Рассказываем о его дочерях и том, какой актер отец
Личную жизнь артист держит в тайне, но мы собрали информацию по крупицам.
Написать
20 декабря 2024 15:13
Рассказал американец, в чем сила: «Невского» на Западе сравнили с «Во все тяжкие»
Вкусы западного зрителя ну очень специфичны.
1 комментарий
19 декабря 2024 16:11
Не «Невский», но тоже круто: 5 достойных сериалов от НТВ — у некоторых рейтинг даже выше
Собрали не только детективы, но еще драму и комедию. Во многих действие тоже происходит в Санкт-Петербурге.
Написать
19 декабря 2024 13:46
Нравится Юля Семенова из «Невского»? Актриса снималась и в других сериалах — вот где могли ее видеть
Многие роли незначительные, но есть и главные.
2 комментария
18 декабря 2024 14:15
Победила звезда «Невского» и «Триггера»: в топ-5 российских актрис не попали Аксенова, Снигирь и Исакова
В списке хватает новых имен, а вот любимцев публики почти нет.
Написать
17 декабря 2024 13:46
Без «Мосгаза» и «Жизни по вызову»: в топ-3 самых востребованных сериала года хватает сюрпризов
Речь сугубо о российских проектах.
Написать
17 декабря 2024 11:21
«Золотой глобус» и «Невский» уже не в моде? Борисов и Васильев не попали в топ-5 актеров года
Зато на пьедестале нашлось место Никите Кологривому.
Написать
17 декабря 2024 10:23
Запутались в сезонах «Невского»? Раскладываем по полочкам — от названия до даты выхода
Теперь будет понятно, в каком порядке их смотреть.
Написать
16 декабря 2024 08:27
Соскучились по Фоме из «Невского»? В 2025 с актером выйдет два сериала — любители детективов оценят
Может показаться, что Дмитрий Паламарчук пропал с экранов, но не тут-то было.
3 комментария
14 декабря 2024 14:44
Убийственно красива: жена Семенова из «Невского» оказалась прекрасна без косметики и фильтров (фото)
Филлеры и «толстый» слой мейка с такими данными не нужны вовсе.
Написать
9 декабря 2024 21:01
Не смотрят даже под дулом пистолета: в этом списке самых популярных сериалов «Невский» не попал даже в топ-5
Вкусы российских подростков довольно специфичны.
2 комментария
9 декабря 2024 18:36
Что посмотреть с актерами из «Невского»? Собрали сериалы, которые скрасят ожидание восьмого сезона
Если соскучились по ставшим родными лицам.
Написать
9 декабря 2024 16:40
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест)
На пять из пяти вопросов ответят самые внимательные.
Написать
8 декабря 2024 23:41
«Это вызывает доверие у зрителя»: Антон Васильев одной фразой объяснил уникальность «Невского»
Актер назвал три причины секрета популярности шоу, и лишь один из них действительно выделяет детектив среди всех остальных.
Написать
8 декабря 2024 15:13
Хранит как зеницу ока, скрывает почти ото всех: как выглядит любовь всей своей жизни Васильева из «Невского»
Она значительно старше его, но никого это не смущает.
Написать
4 декабря 2024 18:36
Не только «Невский»: угадайте 5 кино и сериалов с Антоном Васильевым по кадру (тест)
В его актерской копилке не только детективы.
Написать
2 декабря 2024 17:09
«На третьем дыхании»: 8 сезон «Невского» еще даже не вышел, но его главная проблема уже известна
Не так уж и много шансов, что сиквел повторит успех предшественника.
Написать
1 декабря 2024 13:44
«Невский» со шпионами вместо Архитектора: раскрываем подробности горячей новинки — сериала «Комитет»
Проект уже вышел, объясняем, чем он так хорош.
Написать
30 ноября 2024 19:05
Психологический тест для фанатов «Невского»: какой ты персонаж — лихой Паша или хитрый Арсеньев
Отвечайте честно, и мы расскажем, какой герой ближе всего по духу.
1 комментарий
30 ноября 2024 07:58
«До оскомины»: фанаты выбрали самых неприятных персонажей «Невского», и Архитектор не из их числа
Когда их выводили из сериала, люди ликовали.
3 комментария
29 ноября 2024 18:36
По стопам «Игры престолов»: «Невский 8» после смерти Семенова станет даже интереснее
Рассказываем, как зрители будут обходиться без полюбившегося героя.
2 комментария
29 ноября 2024 07:00
«Кровь быстро закончится»: честные шансы Семенова выжить после финала «Невского» назвал врач
Все зависит не только от того, куда попали, но и от того, как попали.
3 комментария
28 ноября 2024 18:07
Уже официально: когда выйдет «Невский 8» и выжил ли Семенов — продюсеры сериала дали ответ
А вы ведь не думали, что проект закроют после такой концовки седьмого сезона?
Написать
28 ноября 2024 14:44
Почти как «Невский», но на корейском: 5 детективных дорам с высоким рейтингом
Держат в напряжении до финальной минуты.
Написать
28 ноября 2024 13:46
Возомнили себя сыщиком, пересмотрев «Невского» 10 раз? Тогда угадайте российские детективы по актерам
И речь не о новинках, а о проверенной временем классике. Почти.
Написать
26 ноября 2024 18:34
Про Родину, боль и семью: новый российский детектив в США оценили даже выше, чем «Невского»
Без политических мотивов не обошлось, но они здесь — лишь фон.
Написать
26 ноября 2024 16:11
С Фомой и новым Архитектором: «Невский» точно получит 8 сезон, и вот как справятся без Семенова
Рассказываем, что могут снять создатели нашумевшего сериала.
4 комментария
26 ноября 2024 09:25
«После становится легче»: психолог объяснила, почему «Трасса», «Триггер» и «Невский» хороши для психики
Но с мрачными сериалами лучше все-таки не перебарщивать.
Написать
26 ноября 2024 07:00
Переплюнуть «Жизнь по вызову» за последние годы смог лишь один российский сериал, и это даже не «Невский»
Неудивительно, что франшизу шоу с Павлом Прилучным активно продолжают расширять.
3 комментария
24 ноября 2024 13:17
Что смотреть после «Невского»: 5 зарубежных сериалов про полицейских с высоким рейтингом
Есть и драма, и триллер, и комедия.
Написать
23 ноября 2024 10:23
«Преступление и наказание» в пролете: россияне выбрали самые популярные сериалы 2024 года
Есть как хиты стримингов, так и те, что показывают по федеральным каналам.
Написать
22 ноября 2024 09:25
Сотрудник правопорядка назвал самый реалистичный сериал про полицейских: и это точно не «Невский»
Нашелся проект без «супергеройства», которым часто грешит жанр.
1 комментарий
21 ноября 2024 19:05
«В жизни такого не происходит»: что сотрудники правопорядка думают про «Невского» и другие детективы
Профессионалы любят этот жанр, но находят в нем немало клише и выдумок.
Написать
21 ноября 2024 13:17
Герой, злодей или перебежчик? Угадайте персонажа сериала «Невский» по психологическому портрету
Если еще не досмотрели «Близкого врага» — не бойтесь, спойлеров здесь нет.
1 комментарий
19 ноября 2024 11:21
На экране с Масловой, в жизни с блондинкой сильно старше: как выглядит тайная жена Васильева из «Невского»
Крепкий тыл актер скрывает от посторонних глаз.
1 комментарий
16 ноября 2024 15:13
«Паша — тот еще фрукт»: эти моменты вызывают у поклонников «Невского» праведный гнев
Проект вызывает любовь и ненависть у тех, кто следит за Семеновым с первого сезона.
2 комментария
11 ноября 2024 12:40
Семенов все-таки выжил в финале «Невский. Близкий враг»: внимание на сцену похорон
Россиян ждет еще не одно запутанное дельце с харизматичным Васильевым.
3 комментария
10 ноября 2024 20:20
Плохая копия «Слова пацана»: «Невскому» нашли замену на российском ТВ, но зрители уже бунтуют
Рейтинги пробивают дно и некоторым даже не хочется досматривать первую серию.
Написать
10 ноября 2024 08:56
В Корее есть свой «Невский»: в главной роли звезда «Поезда в Пусан», а рейтинг — супер
Только это не сериал, а фильм.
Написать
9 ноября 2024 12:19
Уже досмотрели седьмой сезон «Невского»? Самое время узнать, на кого из героев вы похожи (тест)
За минуту покажем, с кем из героев вы как две капли воды.
1 комментарий
8 ноября 2024 18:07
Досмотрели новый сезон «Невского»? Вот еще 10 крутых кино и сериалов с Антоном Васильевым
Экранный Павел Семенов снимался и в «Наследники. Дар Крови», и в «Слово пацана». Но это лишь верхушка айсберга.
Написать
7 ноября 2024 11:50
Между жизнью и смертью: о чем будет 8 сезон сериала «Невский» с Васильевым
Создатели хитовой детективной драмы оставили себе пространство для маневра.
Написать
6 ноября 2024 19:34
В Турции есть свой «Невский»: он вышел еще 16 лет назад, но отзывы очень спорные
Растягивать на 7 сезонов создатели турдизи не стали.
Написать
6 ноября 2024 15:13
«Очередная подстава»: главным Архитектором сериала «Невский» оказался вовсе не Мельников
Самые серьезные злодейства антагониста еще впереди.
16 комментариев
4 ноября 2024 10:52
Восьмой сезон все испортит: «Невскому» с умершим Семеновым не нужно продолжение — 3 причины
Но у создателей, похоже, нет выхода, кроме как снимать еще.
20 комментариев
3 ноября 2024 14:15
Продолжения — всегда провал? Как бы не так! Все сезоны «Невского» от худшего к лучшему
Детектив с Антоном Васильевым закончили вовремя — выше зрительским оценкам уже не прыгнуть.
1 комментарий
3 ноября 2024 10:52
Васильев попал в ДТП, другой актер задержал правонарушителя: вспоминаем самые опасные моменты со съемок «Невского»
Курьезов и обмороков за кадром было хоть отбавляй.
Написать
2 ноября 2024 17:38
Это в «Невском» прямо не раскрыли: сериал оказался связан с «Бандитским Петербургом»
Разобрались в хитросплетениях криминального мира северной столицы.
Написать
2 ноября 2024 13:46
Смотрите «Невский: Близкий враг» и не понимаете, где Харитонов? Вместе вспоминаем события шестого сезона
Его считали угрозой уровня Архитектора, но быстро вывели из игры.
1 комментарий
1 ноября 2024 21:24
С удовольствием смотрите все сезоны «Невского»? Тогда продолжите эти 5 легендарных цитат (тест)
«Денег нет, работы нет…», а дальше как? Если ответите без ошибок, то вы точно верный фанат.
1 комментарий
1 ноября 2024 13:39
Васильев официально «мертв», а Саюталина заменили: первые подробности 8 сезона «Невского»
Продолжение точно выйдет, на это есть намеки в самом сериале.
2 комментария
1 ноября 2024 11:30
«Перешла черту»: самым мерзким персонажем «Невский. Близкий Враг» оказался вовсе не Архитектор
Именно из-за нее зрители надеются, что продолжения не будет.
2 комментария
1 ноября 2024 11:10
Саюталин ни при делах: кем оказался «главный» Архитектор в сериале «Невский» и на кого злодея заменили
Сериал подошел к концу, зло оказалось повержено, но слишком большой ценой.
4 комментария
31 октября 2024 17:20
Гроб, кладбище, взрывы: кошмарный финал «Невский. Близкий враг» — почему 8 сезон уже можно не ждать
Шоураннеры, похоже, прислушались к критике и сделали едва ли не эталонную концовку.
Написать
31 октября 2024 13:10
До финала «Невский. Близкий враг» осталось полтора десятка серий, а ляпов уже — не перечесть
Новый сезон теперь критикуют не только за довольно спорные сюжетные решения.
8 комментариев
31 октября 2024 09:54
Куда хуже, чем с Паниным: в «Невском» решили «разобраться» с умершим Саюталиным, и вот что получилось
Видимо, современные технологии для режиссеров пока чересчур сложны.
Написать
31 октября 2024 07:58
На прощании был в закрытом гробу, на кладбище фанатов не звали: где похоронен Александр Саюталин
Любимый многими актер из «Невского» умер на 61 году жизни.
Написать
31 октября 2024 07:00
Чей сын Саша в сериале «Невский»? Судьба мальчика вызывает жалость у зрителей
На долю подростка выпало слишком много трудностей.
Написать
26 августа 2024 10:00
Паша и Леша так и не выяснили: из-за кого убили Юлю из сериала «Невский»
Слишком быстро стала богатой и влиятельной, за что и поплатилась.
1 комментарий
20 августа 2024 14:15
Наш отечественный супергерой: лучшие цитаты Семенова из «Невского»
Персонаж Антона Васильева полюбился зрителям не просто так.
Написать
17 августа 2024 08:30
Сериал «Невский» — новый сезон и актеры: что известно о грядущей премьере
Финал истории о следователе ближе с каждым днем.
Написать
16 августа 2024 15:15
