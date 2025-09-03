Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились

Меню
3 сентября 2025 20:03
Культовый сериал отстает на два пункта.

Лучшие отечественные криминальные сериалы уже были определены: «Бригада» для одних навсегда останется эталоном, а в наше время зрители хвалят «Невского» и «Первый отдел». Но статистика за рубежом показывает странную картину.

На IMDb внезапно вырвался в лидеры сериал «Феникс» с НТВ, который российская аудитория считает абсолютно проходным. Его рейтинг — 8,4 балла. Для сравнения: «Бригада» получила лишь 8,2, а «Невскому» едва удалось добраться до 6, «Первый отдел» держится чуть выше 7.

Получается, что за границей детектив с НТВ ценят выше, чем самую культовую криминальную сагу начала 2000-х. Логика иностранцев в этом вопросе остается загадкой.

О чем сериал «Феникс»

В России о «Фениксе» почти не вспоминают. На «Кинопоиске» у него всего 6,2 балла и ни одного полноценного отзыва. Те, кто смотрел, быстро забыли сюжет. Однако на IMDb проект внезапно стал маленькой сенсацией.

Главный герой — Иван Колесников, владелец небольшого кафе в городе Кировске. Все в его жизни рутинно, пока в заведении не появляются бандиты.

Иван защищает жену и становится невольным убийцей налетчиков. Но это лишь начало проблем: вскоре на его пороге оказываются люди под началом Андреаса — родственника и ближайшего соратника криминального авторитета Костаса.

Оказывается, Колесников долгие годы скрывает, что он вовсе не тот, за кого себя выдает.

Почему спорят о «Фениксе»

Сериал выглядит слишком пафосным, а многие сцены будто списаны с американского триллера «Оправданная жестокость». Начало действительно затягивает, но к середине сюжет проседает, и восторг быстро сменяется разочарованием.

На седьмой серии с отвращением понимаю, что это смотреть более не выносимо и прекращаю эти издевательства над собой, — обсуждают сериал в Сети.

Тем не менее зарубежная аудитория восприняла картину совсем иначе: динамичный сюжет, контрастные персонажи и неожиданные повороты пришлись по вкусу тем, кто вряд ли знаком с реалиями российского телевидения.

Так что в итоге имеем парадокс: в России «Феникс» считают посредственным проектом, а иностранцы записали его в число лучших представителей жанра.

Ранее мы писали: Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают

Фото: Кадры из сериалов «Бригада», «Феникс»
Валерия Белашкова
