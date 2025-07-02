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«Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят

2 июля 2025 13:46
«Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят

Оценок ниже у легендарного проекта еще не было.

Когда сериал живёт дольше, чем смартфон у зрителя — это уже показатель. «Невский» — из таких. Семь сезонов, тысячи комментариев, неизменный Паша Семёнов и бесконечный поиск Архитектора.

Казалось бы, чем дальше, тем лучше должна быть реакция от верной аудитории НТВ. Но шестой сезон — «Расплата за справедливость» — оказался тем самым камнем преткновения, на котором запнулись даже те, кто до этого не ставил единицы.

Что пишут про 6 сезон «Невского»

Официальные рейтинги (8.0 на «Кинопоиске», высокий интерес на платформе Premier) будто кричат: всё прекрасно. Но стоит заглянуть на сайты с отзывами, и там на создателей выливают ушаты нечистот.

«Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят

Зрители негодуют: «Почему мы смотрим этот бред?», «Где логика у сценаристов?», «Персонажи ходят по кругу», «Переплюнули Болливуд», «Чем дальше в лес, тем меньше адекватности», — отмечают на портале Otzovik.

И это не просто придирки, а отчаяние тех, кто с сериалом с первой серии.

Что не так с 6 сезоном «Невского»

В первую очередь проблема в сценарии, который, по мнению многих, пошёл вразнос. Шестой сезон пришёлся на смену команд, отклонение от линии Андрея Тумаркина, главного сценариста прошлых пяти сезонов.

Резкие сюжетные повороты, чрезмерно бодрый темп, и, что главное, — потеря приземленной атмосферы сыграли свою роль.

«Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят

Стало больше эпизодических ходов, меньше логики, и даже возвращение старых героев не спасло: всё выглядело, как попытка склеить разбитую вазу. Как итог шестой сезон получил самые слабые оценки на MyShows.

И всё же — фанаты остались верны, и седьмой сезон вознаградил их терпение сполна. Сюжет «Близкого врага» оказался куда внятнее, рейтинги быстро поползли вверх. Возникает вопрос: то ли зритель был скептически настроен после ухода Тумаркина, то ли новые сценаристы нащупали нерв и смогли направить историю в правильное русло.

«— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест).

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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2 комментария
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