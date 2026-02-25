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Киноафиша Статьи Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Проверено редакцией
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Действие тоже происходит в Петербурге.

Пока «Невский» неохотно возвращается с 8-м сезоном, душа неустанно требует чего-то питерского и детективного. Решила покопаться в русских сериалах, которые не так часто оказываются на слуху, и нашла один занятный вариант.

Главную роль в нем играет Сергей Жарков, это тот самый Шибанов из «Первого отдела», который сейчас тоже на хайпе. Сериал называется «Аутсайдер», а чем он мне зашел, сейчас расскажу.

О чем сериал

Сюжет такой: подполковник Ян Озёрский полтора года отсидел по ложному обвинению в убийстве. Суд его оправдал, но на старую работу дорога закрыта.

Генерал предлагает ему возглавить «бумажный отдел» по раскрытию преступлений прошлых лет. Озёрский соглашается, хотя начальник думал, что он пошлет всё куда подальше.

Теперь у главного героя в подчинении четверо сотрудников, а в папках – пыльные дела, до которых ни у кого руки не доходили. За ними нам и предстоит наблюдать.

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Оценки и преимущества

Что мне больше всего понравилось: здесь нет навязчивой чернухи и переигрываний, всё сдержанно и убедительно. А еще порадовало обилие общих кадров Петербурга – получается такая мрачноватая атмосфера, самое то для детектива.

На Кинопоиске зрители поставили сериалу 7.7. И многие из них разделяют мой восторг, судя по отзывам:

«Нет бесконечных драк и погонь, все в меру. Отличные истории расследований, очень хорошо увязанные с основной сюжетной линией»,

«За персонажами одно сплошное удовольствие наблюдать, благодаря вменяемому сценарию каждому есть что играть, куда расти и чем зацепить зрителя»,

«Смотрится как тёплая дань памяти известным и уважаемым сериалам прошлого. Спасибо, что вспомнили и напомнили».

Так что если устали ждать «Невский» и хочется чего-то питерского, но без перегибов, дайте шанс «Аутсайдеру». А заодно взгляните на такую подборку: 3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

Фото: Кадр из сериала «Аутсайдер»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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