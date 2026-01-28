«Невского» уделал… наш ответ «Гравити Фолз»: вернули вам ваш 2016-й – вспоминаем 3 лучших сериала России 10-летней давности

На волне интернет-ностальгии, пока десятки тысячи россиян выкладывают в соцсети свои фото из 2016 года и сравнивают с собой нынешними, я решил зайти на тренд с другой стороны. Изучил рейтинги российских сериалов на «Киноафише» и выяснил, что вы (и мы) активнее всего смотрели 10 лет назад.

Первый сезон «Невского» закончил тот год на вполне почетном третьем месте со зрительским рейтингом 7.6/10. Для дебюта детектива с Антоном Васильевым – показатель выдающийся.

Все смотрели, все охали, но вряд ли многие ждали, что спустя 10 лет именно «Невский» будет одним из популярнейших сериалов современности.

«Серебро» с оценкой 7.8 отвоевала «Анна-детективъ», костюмированная детективная мелодрама об Анне Мироновой – загадочной девушке, которая любит кататься на велосипеде, щеголять шароварами и расследовать убийства благодаря открывшемуся дару ясновидения.

Ну а первое место внезапно досталось «Сказочному патрулю» (7.8), детскому фэнтези с налетом «Гравити Фолз» и «Винкс». Девочки-волшебницы, загадочный городок, много магии и дружбы – беспроигрышное комбо, получившее попутно и 8.7 на «КП».

А каким был сериальный 2016-й год для вас? Помните, что смотрели бессонными ночами? А что советовали друзьям?