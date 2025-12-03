Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

3 декабря 2025 07:58
«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

Уже точно не скажешь, что на большее он не способен.

Антон Васильев долго шел к тому, чтобы зрители наконец увидели в нем не только Пашу Семенова из «Невского». Детективы, мрачные драмы, суровые боевики — все это будто прилипло к актеру намертво.

Да, он блестяще справлялся с таким материалом: «Хрустальный» вообще можно считать одной из его сильнейших работ. Но парадокс в том, что чем мрачнее становились роли, тем очевиднее было — у Васильева есть другие грани, и их просто никто толком не использует.

Один сериал все изменил

И вот наконец случилось то, чего многие ждали: Антона взяли в главную роль в драмеди Okko «Открытый брак». Не эпизод, не второстепенный герой, как в «Проекте Анна Николаевна», а полноценный центр истории.

Здесь уже после первых серий становится очевидно, что ему давно пора было выйти из «невского» амлуа.

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

Перед нами история семейной пары, которая прожила вместе 20 лет и внезапно поняла, что превратилась в соседей по быту. Дети, работа, уборка — все как у людей, только любви нет уже давно.

И вот Оксана предлагает мужу Севе попробовать свободные отношения. Кто-то в этот момент бы хлопнул дверью, а Сева… соглашается. И дальше начинается то, что и забавно, и неловко, и страшно.

Уже больше не герой

Васильев в роли Севы — больше злодей, чем герой, анти-Семенов, насколько это вообще возможно. Он не очень хороший отец, ужасный муж, и не испытывает по этому поводу мук совести. Он честно играет уставшего, потерянного мужчину, который забыл, кто он вообще такой. И выходит настолько органично, что в какой-то момент перестаешь вспоминать «Невского» вовсе.

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

Именно так воспринимается зрителями «Открытый брак», если до этого Васильева они видели лишь в одном образе.

Сериал потряс до глубины души. Харизма Васильева просто бомбическая. Он меня поразил еще в "Хрустальном".

Я рада, что он сделал попытку отойти от геройских ролей и снялся в "Открытом браке".

Меня раздражал Сева весь сериал, значит актер хорошо сыграл.

Дальше — как будто началась белая полоса. В тот же год с Васильевым выходит «Слово пацана», где ему тоже досталась не однозначная роль, потом состоялась фэнтези-премьера «Наследники. Дар крови».

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

Это отдельное удовольствие: видеть, что актеру подвластны и магические миры, и бытовые комедии, и жесткие драмы. Нигде он не будет казаться лишним.

«Открытый брак» стал идеальной точкой, где Васильев смог наконец выйти за рамки привычного амплуа. И, кажется, очень вовремя: зрители увидели, что он куда шире, чем честный опер из сериала на НТВ.

Ранее мы писали: Лишь один сериал в 2025-м обошел «Бар "Один звонок"» по популярности: у этой нетленки с Прилучным даже нет нового сезона

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Открытый брак», «Наследники. Дар крови»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше