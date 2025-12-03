«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

Уже точно не скажешь, что на большее он не способен.

Антон Васильев долго шел к тому, чтобы зрители наконец увидели в нем не только Пашу Семенова из «Невского». Детективы, мрачные драмы, суровые боевики — все это будто прилипло к актеру намертво.

Да, он блестяще справлялся с таким материалом: «Хрустальный» вообще можно считать одной из его сильнейших работ. Но парадокс в том, что чем мрачнее становились роли, тем очевиднее было — у Васильева есть другие грани, и их просто никто толком не использует.

Один сериал все изменил

И вот наконец случилось то, чего многие ждали: Антона взяли в главную роль в драмеди Okko «Открытый брак». Не эпизод, не второстепенный герой, как в «Проекте Анна Николаевна», а полноценный центр истории.

Здесь уже после первых серий становится очевидно, что ему давно пора было выйти из «невского» амлуа.

Перед нами история семейной пары, которая прожила вместе 20 лет и внезапно поняла, что превратилась в соседей по быту. Дети, работа, уборка — все как у людей, только любви нет уже давно.

И вот Оксана предлагает мужу Севе попробовать свободные отношения. Кто-то в этот момент бы хлопнул дверью, а Сева… соглашается. И дальше начинается то, что и забавно, и неловко, и страшно.

Уже больше не герой

Васильев в роли Севы — больше злодей, чем герой, анти-Семенов, насколько это вообще возможно. Он не очень хороший отец, ужасный муж, и не испытывает по этому поводу мук совести. Он честно играет уставшего, потерянного мужчину, который забыл, кто он вообще такой. И выходит настолько органично, что в какой-то момент перестаешь вспоминать «Невского» вовсе.

Именно так воспринимается зрителями «Открытый брак», если до этого Васильева они видели лишь в одном образе.

Сериал потряс до глубины души. Харизма Васильева просто бомбическая. Он меня поразил еще в "Хрустальном".

Я рада, что он сделал попытку отойти от геройских ролей и снялся в "Открытом браке".

Меня раздражал Сева весь сериал, значит актер хорошо сыграл.

Дальше — как будто началась белая полоса. В тот же год с Васильевым выходит «Слово пацана», где ему тоже досталась не однозначная роль, потом состоялась фэнтези-премьера «Наследники. Дар крови».

Это отдельное удовольствие: видеть, что актеру подвластны и магические миры, и бытовые комедии, и жесткие драмы. Нигде он не будет казаться лишним.

«Открытый брак» стал идеальной точкой, где Васильев смог наконец выйти за рамки привычного амплуа. И, кажется, очень вовремя: зрители увидели, что он куда шире, чем честный опер из сериала на НТВ.

