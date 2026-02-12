На счету сценариста «Невского» целых 3 детектива с рейтингом 8.3+: самым «народным» стал №3, а №2 любят фанаты «Ликвидации»

Причем все три сериала не похожи друг на друга вовсе.

Есть ощущение, что эти сериалы смотрели буквально все – но в титры заглядывали единицы. А между тем, сразу у трех по-своему культовых российских детективов один сценарист – Андрей Тумаркин. Тот самый человек, который приложил руку и к «Невскому».

«Комитет» (8.6 на КП) – свежий, масштабный, с размахом на десятилетия. История трёх сотрудников КГБ, прошедших путь от 70-х до 2000-х. Эпохи меняются, вывески тоже, а люди остаются со своими амбициями, страхами и предательствами.

Зрители в отзывах называют сериал одним из лучших про «то время» и восхищаются настоящей мужской дружбой.

«Ленинград 46» (8.3) тоже заслужено обосновался в статусе культового. Послевоенный город, бывший учитель, ставший преступником, и моральная серая зона без деления на «чёрное» и «белое».

Неудивительно, что сериал особенно любят поклонники «Ликвидации» – очень похожая среда и напряжение, которое хоть ножом режь.

Но самым «народным», конечно, стал «Первый отдел» (8.2). Формат «дело на две серии», участие Следкома в съемках, харизматичные Брагин с Шибановым и ощущение настоящей оперативной работы. Почти нет лишнего пафоса, но правдоподобный сюжет.

Три сериала – три эпохи, три взгляда на одну страну. И один сценарист, который, кажется, просто очень хорошо знает, как говорить со зрителем на его языке.