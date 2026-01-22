Оповещения от Киноафиши
22 января 2026 17:09
«Это прям фурор»: нашли лучший российский сериал про полицию — «Невский» не дотянул, «Первый отдел» был близко

Рейтинг Кинопоиска расставил все по местам.

Когда речь заходит о российских сериалах про полицию, в памяти обычно всплывают одни и те же проекты. Вспоминают «Ментовские войны» с их уверенными 8,1 на Кинопоиске, чуть реже — «Невский», который держится на уровне 7,8. Рядом с ними часто ставят «Первый отдел» — снова 8,1, а для более легкого настроения — «Полицейский с Рублевки» с рейтингом 7,9.

Все эти сериалы давно на слуху и у каждого — своя преданная аудитория. Но если просто открыть рейтинг и без эмоций посмотреть на цифры, внезапно выясняется, что выше всех стоит «Ищейка» — 8,2 балла. И это не эффект новизны: сериал идет уже восемь сезонов и все это время удерживает внимание зрителей.

Почему именно «Ищейка»

История начинается с рассказа про Александру Кушнир, подполковника полиции, которую переводят из крупного города в маленький приморский Дивноморск и сразу ставят начальником уголовного розыска.

Мужской коллектив встречает ее настороженно — мягко говоря, без восторга. Новая начальница, да еще и со своими правилами. Прозвище «Ищейка» она получает почти сразу — за манеру мыслить нестандартно.

В методах работы Кушнир нет криков и настойчивости. Она наблюдает, слушает, иногда играет роли и вытаскивает правду так, что человек сам не замечает, как уже все ей рассказал.

Что цепляет зрителей

Если почитать отзывы, становится понятно, за что сериал так любят. Его смотрят долго и запоем: хотя авторы не предлагают мощного экшена или масштабных перестрелок. Зрители часто пишут примерно одно и то же: включаешь серию «на ночь» — а выключать уже не хочется.

Обожаю этот сериал. Пересматриваю часто, особенно первый сезон. Появление Кушнир на месте преступления в 1 серии — это прям фурор.

Очень хороший сериал, даже не ожидала. За два дня проглотила первый сезон, — восхищаются в Сети.

Среди других плюсов: понятные, но не примитивные расследования, а персонажи второго плана не выглядят статистами. Никто не раздражает и не выбивается из общей атмосферы.

«Ищейку» ценят за простую вещь: сериал не пытается быть важнее, чем он есть. Здесь просто показывают работу, людей и расследования — и за этим реально интересно следить.

Ранее мы писали: «Невского» любят везде, кроме России? Оценки зарубежных зрителей подтверждают: выбрали лучший и худший сезоны по версии иностранцев

Фото: Кадры из сериала «Ищейка», «Невский», «Первый отдел»
Валерия Белашкова
