Машины из будущего, пули как в «Особо опасен»: ляпы в «Невском» начались с самой первой серии — и за семь сезонов их счет идет на десятки

Семь сезонов, восьмой на подходе — а «Невский» до сих пор умудряется «забывать» собственные погоны, перемещать пули и брать машины из будущего. Пожалуй, едва ли не каждый, кто хоть раз включал этот сериал по второму кругу, наверняка ловил себя на мысли: «Да сколько можно?» Потому что ляпы здесь встречаются едва ли не чаще, чем Семенов смотрит в камеру с умным видом.

Оборотни в погонах

В первой же серии первого сезона мы видим подполковника Окунько, который уже через пару эпизодов вдруг щеголяет с погонами майора. Зачем понизили? Почему? Ответов нет. Потом, видимо, сценаристы (или реквизиторы) сами спохватились и тихонько вернули ему подполковника — будто ничего и не было.

Генерал-лейтенант Кондратьев получает награды, а подчиненные бодро называют его «товарищ генерал-майор». Неловко выходит.

Главный герой Павел Семенов — полицейский с принципами и нервами из стали, но и у него не все гладко. По сюжету он давно майор, а вот в 29-й серии первого сезона в такси демонстрирует удостоверение, где черным по белому написано: капитан полиции

Я теперь не «Невский», я — «Назад в будущее». И «Трансформеры»!

Внимательные зрители в ВК насобирали целую пачку «научно-фантастических» ляпов. Вот убивает Фома человека — зрителю показывают выстрел в сердце, а через пару минут дырка уже в голове. Возможно, был контрольный выстрел, скажете вы. Но почему его так и не показали — парируем мы. Или же пуля оказалась умной — как в некоторых компьютерных играх (или с подкруткой, как в «Особо опасен») — и просто нашла «выход» наружу в нужном месте?

А помните 2000 год? Именно тогда, хронологически, произошло убийство родителей Семенова. На месте работают оперативники на «ВАЗ-2114», хотя эта модель появилась только в 2001-м. Либо наш «Невский» — еще и Sci-Fi с путешествиями во времени, либо…

Машины в «Невском» вообще живут своей жизнью. Автомобиль Семенова — «Шевроле Авео» — сгорает в сервисе, а показывают сгоревший кузов от «Нексии». Взорвали BMW — и вот на месте взрыва красуется «Шкода Октавия». Почему так?

Забуду имя любимое твое

Не говорим уж и о том, что персонажи порою забывают, как друг друга зовут. Зрители до сих пор вспоминают, как Дениса Сомова без зазрения совести нарекали Сашей или Сережей — несколько раз за один сезон. В первом сезоне невестку Любимовых зовут Катя, а в следующих она уже Наташа — сменила не только фамилию, но и имя?

И все это не единичные промахи, а система. По словам фанатов, «Невский» порою смотрится так, будто его параллельно снимают три разных режиссера, которые не читают сценарий друг друга.

Да, наблюдать за происходящим в «Невском» все еще интересно и увлекательно, а значит, через несколько ждите еще одну пачку ляпов — из 5-6 новых сезонов.

Ведь зрители прощают. Потому что «Невский» — это своя реальность, где погоны приходят и уходят, пули мигрируют по телам, а машины умеют превращаться друг в друга, аки «Трансформеры». Может, в восьмом сезоне сценаристы проведут работу над ошибками, или наоборот — добавят еще пару десятков новых ляпов, но ясно одно — скучно точно не будет.

Ранее мы писали: «Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий