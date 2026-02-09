Новые кадры 8-го сезона «Невского» заспойлерили судьбу Паши: от смерти спасся, от срока — нет?

Но без новшеств тоже не обойдется.

Кинокомпания «Триикс Медиа» выложила эксклюзивные кадры со съёмок нового сезона «Невского», и на них Павел Семёнов в новом пуховике разбирается с кем-то в автобусе. Но внимание фанатов привлекло не место действия, а кардинально изменившаяся причёска героя.

Короткая, почти «пацанская» стрижка актёра Антона Васильева вместо привычной чёлки моментально стала поводом для детективного расследования.

«Он что, опять в СИЗО?»

В чате мгновенно вспомнили, что подобную короткую стрижку герой носил только в шестом сезоне, когда сидел в Крестах.

«Для подпольной жизни как-то не очень».

Однако более осведомлённые фанаты, следящие за съёмками с весны 2025 года, поспешили заверить: Семёнов уже давно вернулся на службу и даже носит табельное оружие. Доказательств тому нет, но и ладно.

Почему изменился стиль героя

Обсуждение быстро перешло в плоскость поиска виновных, часть аудитории предположила, что новый образ — решение сценариста и художника-гримёра.

Другие парировали: «В сценарии не прописывают длину чёлки, если это не ключевая деталь сюжета». Более популярной стала версия о параллельных съёмках актёра в других проектах — сериалах «Приговор» или «Нефть», для которых и потребовалось изменить внешность. Впрочем, по мнению большинства зрителей НТВ это: «Нормальная пацанская причёска».

Кто-то философски заметил, что подполковники и лысыми ходят. А самые преданные фанатки заверили, что живой Павел Семёнов выглядит шикарно отлично в любом виде, и куда важнее вопрос, вернётся ли в новый сезон Таня Белова. Тут уже людям пришлось искать колечко на пальце героя и вспоминать, были ли на кадрах с Таней оно. Все-таки роковая блондинка могла и не долждаться своего охотника на Архитекторов.