Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»

Новый телевизионный сезон 2025–2026 уже обещает громкие премьеры. По данным портала «Кино-Театр.Ру», который проанализировал более 230 российских многосерийных проектов, в топ-10 самых ожидаемых вошли сразу два детективных хита телеканала НТВ — пятый сезон «Первого отдела» и восьмой сезон «Невского».
«Первый отдел» — новая глава
Продолжение детективного сериала о работе сотрудников Первого следственного отдела ГСУ СК РФ по Петербургу возглавило рейтинг с показателем ожидания 171.
Главные герои — Юрий Брагин и Михаил Шибанов — в исполнении Ивана Колесникова и Сергея Жаркова вновь погрузятся в сложные и опасные дела. После финала четвёртого сезона, который стал лучшим сериалом последних четырёх лет на российском телевидении среди аудитории 18+ с рейтингом 7,6%, герои оказываются на новых развилках.
Шибанов продолжает службу в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а вот Брагин вынужден начать всё с нуля: его место в СК занято, и он становится обычным следователем в одном из районов Петербурга. Вскоре ему предстоит расследовать исчезновение коллеги, которое неожиданно связывает его с одним из старых дел.
«Невский» — дело Архитектора ещё не закрыто
Восьмой сезон «Невского» оказался на шестой строчке рейтинга ожидания (49 баллов). Детектив о майоре Павле Семёнове (Антон Васильев) снова возвращает зрителей в мир криминального Петербурга.
В финале прошлого сезона следователи ФСБ вплотную подошли к разгадке преступлений таинственного Архитектора, но остались неотвеченные вопросы, на которые, как считают оперативники, могут ответить только погибший в кавычках Семёнов и его жена Татьяна.
Поиски Татьяны становятся ключевой линией сезона, а «наследство Архитектора» обещает новые интриги, предательства и неожиданные повороты.
Топ-10 самых ожидаемых российских сериалов 2025–2026
|Место
|Сериал
|Платформа
|Показатель ожидания
|1
|«Первый отдел – 5»
|НТВ
|171
|2
|«Ландыши. Вторая весна»
|Wink
|168
|3
|«Вампиры средней полосы – 3»
|START
|74
|4
|«Метод – 3»
|Кинопоиск
|51
|5
|«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
|Wink
|50
|6
|«Невский», 8 сезон
|НТВ
|49
|7
|«Волшебный участок – 2»
|Okko
|48
|8
|«Молодёжка. Новая смена – 2»
|СТС
|46
|9
|«Лихие. Глава вторая»
|Okko / START
|44
|10
|«Тайны следствия – 25»
|Россия 1
|43
