Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»

Новый телевизионный сезон 2025–2026 уже обещает громкие премьеры. По данным портала «Кино-Театр.Ру», который проанализировал более 230 российских многосерийных проектов, в топ-10 самых ожидаемых вошли сразу два детективных хита телеканала НТВ — пятый сезон «Первого отдела» и восьмой сезон «Невского».

И история Паши Семенова интересует людей куда меньше, чем расследования сотрудников СК.

«Первый отдел» — новая глава

Продолжение детективного сериала о работе сотрудников Первого следственного отдела ГСУ СК РФ по Петербургу возглавило рейтинг с показателем ожидания 171.

Главные герои — Юрий Брагин и Михаил Шибанов — в исполнении Ивана Колесникова и Сергея Жаркова вновь погрузятся в сложные и опасные дела. После финала четвёртого сезона, который стал лучшим сериалом последних четырёх лет на российском телевидении среди аудитории 18+ с рейтингом 7,6%, герои оказываются на новых развилках.

Шибанов продолжает службу в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а вот Брагин вынужден начать всё с нуля: его место в СК занято, и он становится обычным следователем в одном из районов Петербурга. Вскоре ему предстоит расследовать исчезновение коллеги, которое неожиданно связывает его с одним из старых дел.

«Невский» — дело Архитектора ещё не закрыто

Восьмой сезон «Невского» оказался на шестой строчке рейтинга ожидания (49 баллов). Детектив о майоре Павле Семёнове (Антон Васильев) снова возвращает зрителей в мир криминального Петербурга.

В финале прошлого сезона следователи ФСБ вплотную подошли к разгадке преступлений таинственного Архитектора, но остались неотвеченные вопросы, на которые, как считают оперативники, могут ответить только погибший в кавычках Семёнов и его жена Татьяна.

Поиски Татьяны становятся ключевой линией сезона, а «наследство Архитектора» обещает новые интриги, предательства и неожиданные повороты.

Топ-10 самых ожидаемых российских сериалов 2025–2026

Место Сериал Платформа Показатель ожидания 1 «Первый отдел – 5» НТВ 171 2 «Ландыши. Вторая весна» Wink 168 3 «Вампиры средней полосы – 3» START 74 4 «Метод – 3» Кинопоиск 51 5 «Москва слезам не верит. Всё только начинается» Wink 50 6 «Невский», 8 сезон НТВ 49 7 «Волшебный участок – 2» Okko 48 8 «Молодёжка. Новая смена – 2» СТС 46 9 «Лихие. Глава вторая» Okko / START 44 10 «Тайны следствия – 25» Россия 1 43

