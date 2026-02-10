Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители

10 февраля 2026 21:26
Спорим, вы не обращали внимания на эту деталь?

Сюжет «Невского» наверняка знаком всем любителям отечественных детективов. Капитана полиции Павла Семёнова переводят из спального района в центр Петербурга. Сюжет строится на борьбе с бандитизмом, коррупцией и поиске таинственного Архитектора.

Рейтинги у сериала высокие: от 7.9 до 8.2, в зависимости от сезона. Его любят зрители, но, несмотря на высокие оценки, иногда замечают ляпы. Один из таких моментов описал внимательный пользователь.

«У полковника Славы Стрельцова на кителе, кроме ромбика о высшем образовании, пусто. У полковника награды обязательно должны быть, а то, что их нет на кителе, является нарушением формы одежды», отмечает автор Дзен-канала «Записки военного пенсионера».

Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители

А еще один грубый ляп, по его мнению, связан с карьерным скачком:

«Как только генерала Арсеньтева сняли с должности, на его должность начальником главка назначили полковника Маркина. Маркину присвоили звание генерал-майор и сразу на его новом кителе появились ещё четыре медали».

Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители

Зритель заключает:

«Неужели, снимая кино, нельзя найти нормального консультанта?»

Действительно, такие упущения могут оставлять неприятный осадочек. Однако для большинства зрителей сюжет, герои и атмосфера сериала остаются главными. Так что эти ляпы, хоть и для кого-то досадные, общую картину не портят.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Ольга Назарова
