«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»

Российский детективный сериал «Волк», вышедший на НТВ, стал приятной неожиданностью для зрителей, уставших от шаблонных сюжетов. В главных ролях здесь – Денис Шведов, известный по «Мажору» и Антон Васильев, звезда «Невского».

Проект получил уверенную зрительскую оценку 7.7 на Кинопоиске, что для жанрового сериала – отличный результат. Для сравнения, рейтинг эталонного «Невского» варьируется от 7.8 до 8.2 в зависимости от сезона, а значит, этот детектив 2020 года оказался достойным конкурентом.

О чем сериал «Волк»?

Сюжет закручен вокруг двух временных пластов. После неудачной спецоперации разведчик Александр Волк (Денис Шведов) годами томится в плену на арабском Востоке. Его освобождает отставной генерал КГБ Гольцман, но взамен требует найти убийц своего сына – друга Волка.

Расследование приводит героя к загадочному делу 1943 года об убийстве на Каменном мосту в Москве. Постепенно восстанавливая события прошлого, Волк с напарником Миргородским (Антон Васильев) понимают, что тянется опасный след, затрагивающий высшие эшелоны власти.

Что говорят зрители о сериале

Зрители отмечают, что сериал ломает стереотипы о продукции канала и предлагает сложный, многослойный сюжет. Вместо ожидаемого экшена с «братками» зритель получает атмосферный детектив с глубоким психологизмом и исторической интригой.

Вот что пишут о проекте в сети:

«Решила включить сериал фоном, чисто от скуки. В результате меня затянула интрига и я посмотрела сразу две серии. А работа была отправлена на покой до утра. Мне понравилось, что интрига выстраивается очень элегантно и аккуратно»,

«Главный герой огонь! Что ещё сильно зашло – атмосфера. Я не знаю, как они так сняли, но у меня чувство, что я сам там был. Музыка сочная, не мешает, не лезет на передний план, но когда надо жахнет. И наконец-то люди разговаривают, как люди, а не как сценаристы с высшим филологическим»,

«Детективный сериал не уступает знаменитой "Ликвидации". Сотрится на одном дыхании, каждая серия наполнена событиями, которые хорошо раскрывают историю героев и последовательность событий. Такой клубок повествования, который по мере раскручивания только подогревает интерес, что же там внутри!».

Так что если заскучали по запутанным историям и знакомым лицам в ожидании свежего сезона «Невского», стоит дать этому проекту шанс. А заодно советуем взглянуть: Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь.