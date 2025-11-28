«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор

На Пятом канале в воскресенье, 30 ноября, обещают жаркую премьеру. В эфир выходит «Шальной отдел» — сериал, который не пытается изобрести жанр заново, но берет привычную формулу криминального боевика\детектива и делает ее максимально бодрой.

Главный герой, оперативник Кирилл Шальной, живет как звучит его фамилия: прямолинейно, резко и часто не по инструкции. Он вырос в детдоме, где эту фамилию ему и «выдали», и за годы она стала чем-то вроде личного клейма. Иногда она ему помогает, иногда рушит все вокруг.

Сразу в самое пекло

История стартует с конфликта с начальством, после которого Шального отправляют подальше от центра — в район, где криминала больше, чем терпения у любого нормального сотрудника. Здесь его встречают прохладно и без особого энтузиазма.

Коллеги со своим характером, обидами, порядком, и Кириллу придется их сломать или подчинить себе. А еще впервые в жизни ему нужно думать не только о собственных импульсах, но и о людях, которые стоят за его спиной. Для человека, привыкшего решать все в одиночку, это испытание куда серьезнее бандитских разборок.

Знакомые лица

Отдельное удовольствие для зрителей — почти «невская» актерская перекличка. Сергей Ионкин, знакомый по роли Дениса Сомова, снова получает заметную роль и, по первым кадрам, чувствует себя в ней уверенно.

Евгений Рыжик, тот самый Балаган, тоже здесь. Денис Старков, Оксана Сырцова — ощущение такое, что часть команды из «Невского» решила собраться вместе, но в других декорациях.

Для публики это скорее плюс: узнаваемые лица дают чувство надежности, но при этом не создают эффекта «одних и тех же повсюду». Зрительские реакции перед премьерой звучат бодро.

Сколько уже знакомых лиц... это радует.

Сюжет конечно не новый, но поскольку — Пятый канал и Питер — можно начать смотреть!

Никто не ждет, что сюжет откроет Америку, но ощущение «классического криминала» со свежими актерами уже выглядит достаточным поводом включить телевизор. Так что воскресный показ имеет все шансы собрать аудиторию у экранов.

Ранее мы писали: Быть 4-му сезону или не быть — вот в чем вопрос: «Вампиры средней полосы» могут остаться с нами надолго, несмотря на скорый финал