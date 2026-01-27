Оповещения от Киноафиши
Эти уморительные ляпы в «Невском» повторяются на протяжении всех 7 сезонов — сразу понятно, на чем экономят авторы

27 января 2026 07:29
Даже не нужно вглядываться, чтобы увидеть.

Семь сезонов позади, восьмой на подходе — а сериал «Невский» так и не научился следить за деталями. Причем речь не о мелочах уровня «не тот стакан на столе», а о вещах, которые бросаются в глаза даже при не самом внимательном просмотре. Особенно если включить старые серии по второму кругу.

Один из самых смешных (и странных) ляпов — с именами. В первых сезонах Андрей умудряется обращаться к Денису Сомову то как к Сереже, то как к Диме, а иногда и вовсе как к Саше. Сам Денис, судя по всему, не возражает — персонаж стойко переживает смену личности.

Примерно та же история и с родственниками: в первом сезоне невестку Любимовых зовут Катей, а дальше без объяснений она превращается в Наташу. Может, в Петербурге так и бывает.

Отдельная любовь зрителей — автомобильные чудеса. В сервисе по сюжету сгорает Chevrolet Aveo Семенова, но в кадре показывают кузов от Daewoo Nexia. Позже Арсеньев эффектно взрывает BMW, а после взрыва на ее месте внезапно стоит Skoda Octavia. Экономия — она и в кино экономия.

Ну и вишенка на торте — черная Honda CR-V третьего поколения, которая кочует по заднему плану из серии в серию. Всегда одна и та же, всегда черная, но особой роли в сюжете не играет. Похоже, самый стабильный персонаж всего сериала — чья-то служебная машина со съемочной площадки.

Можно, конечно, махнуть рукой. Но такие ляпы и превращают «Невский» в сериал, который обсуждают не только за сюжет, но и за то, что опять «что-то пошло не так».

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
