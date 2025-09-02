«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2

«Невский» сейчас один из самых популярных детективов. В центре его сюжета — простой и принципиальный опер Павел Семёнов, привыкший работать в «спальных» районах Петербурга, где правила диктует сила.

Его жизнь резко меняется, когда он получает перевод на самую фешенебельную улицу города — Невский проспект. Коллеги пытаются объяснить Паше, что здесь нельзя действовать напролом, но именно его методы оказываются единственным способом бороться с местным беспределом.

Пока фанаты ждут восьмой сезон, мы подобрали три отличных детектива. Они разные, но где-то герой, как и Паша Семёнов, оказывается в непривычной среде и вынужден ломать свои принципы; где-то — ведет борьбу с несправедливостью в глубинке; а где-то — использует столь же нестандартные методы работы.

Объединяет их одно: каждый получил на Кинопоиске уверенный рейтинг не ниже 7.2. А значит, скучать в ближайшее время точно не придется.

«Пять минут тишины»

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Сюжет: В суровой Карелии работает одна из лучших команд МЧС. Это сплоченный коллектив профессионалов, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасать других.

Их размеренную работу нарушает появление нового сотрудника — Александра Грека, столичного выпускника и племянника высокого чина. Молодой и амбициозный, Грек не рад назначению в глушь.

Он жаждет доказать свое превосходство, но первое же задание заканчивается провалом. Однако начальник отдела видит в этой неудаче потенциал для закалки характера.

Постепенно герою предстоит не только освоить опасную профессию, но и обрести себя, запутавшись в любовных отношениях с коллегой.

На фоне величественной природы Карелии разворачивается история взросления, где избалованный столичный парень проходит через суровые испытания, чтобы стать настоящим мужчиной и спасателем.

«Наконец–то сериал, в котором не убивают, а СПАСАЮТ! Красоты природы, юмор, честь и отвага. Жалею, что не посмотрела раньше», — отзывается о проекте зрительница.

«Лесник»

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

Сюжет: Бывший спецназовец Леонид Зубов, мечтая о тихой жизни, поселяется в глухой деревне, окруженной лесами. Однако вместо покоя он сталкивается с царящим вокруг беспределом: браконьерством и произволом местных властей.

Не в силах остаться в стороне, Зубов берет на себя роль защитника граждан. Вместе с верным псом Рыжим и немногочисленными единомышленниками он начинает борьбу с несправедливостью, находя поддержку у старого друга из прокуратуры.

Сериал погружает в атмосферу таежной глубинки, где красота природы контрастирует с человеческой жестокостью, а один человек способен изменить жизнь целого поселения.

«Это лучший сериал на современную деревенскую тему — браво! Я внёс его в скрижали лучших сериалов российского телевизионного кино! Смотрю каждый раз, хотя знаю практически наизусть — это и есть показатель КАЧЕСТВА и точного попадания в сердца и души зрителей», — делится впечатлением один из пользователей.

«Овчарка»

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

Сюжет: Майор Анастасия Нестерова, известная в кругах коллег как «Овчарка» за принципиальность и упорство, проходит через череду сложных событий. Её начальник и бывший возлюбленный Олег Ребров отправляет её в служебную командировку в провинциальный городок.

В глубинке майор оказывается в центре опасной игры с тайной преступной группировкой. Ей предстоит работать с новым дерзким напарником Воробьевым, найти общий язык с местным начальником Ершовым и разобраться в новом внезапном чувстве, которое угрожает нарушить её принципы и профессиональную хладнокровность.

«Всё как-то в меру: без чернухи, без особых наворотов, но довольно увлекательно было следить и за расследованиями, и за перипетиями личной жизни персонажей», — сходятся во мнении многие зрители.

