«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

Сегодня Антона Васильева сложно представить без роли Павла Семёнова в культовом сериале «Невский». Однако мало кто знает, что актёр изначально был настроен решительно против участия в проекте. Ещё в 2016 году, получив предложение, он воспринял его с большим скепсисом.

«Я думал, что "Невский" станет одним из многих. Даже не ожидал, что мой герой может так понравиться зрителям», — признавался позже Васильев. На тот момент он был сосредоточен на театральной карьере, работая с видными режиссёрами в «Седьмой студии», и идея «очередного сериала про ментов» с НТВ не казалась ему перспективной для творческого роста.

Судьбоносной стала убеждённость продюсера Инессы Юрченко, основателя «Триикс Медиа». Именно она разглядела в Васильеве потенциал и сумела его уговорить, переубедив, что «Невский» — это не просто полицейский процедурал, а история о человеке в сложных обстоятельствах.

«Она в меня верила больше меня самого, я ведь был никому не известным артистом», — вспоминал актёр.

Даже после согласия работа давалась непросто. Васильеву, желавшему уйти от штампов ментовских детективов НТВ, приходилось отстаивать своё видение персонажа. А съёмки в некоторых локациях, например, в знаменитых «Крестах», оказывали сильное психологическое давление. Актер утром уезжал в тюрьму и реально прощался с семьей со слезами на глазах.

Не обошлось и без экстремальных моментов: однажды на площадке актёр потерял контроль над автомобилем, и машину развернуло на 360 градусов, но он сумел справиться с управлением.

Несмотря на то, что сам Васильев скромно отмечал, что «прорыва в карьере не случилось», именно роль Семёнова сделала его узнаваемой звездой и открыла дорогу к другим крупным проектам, таким как «Слово пацана», «Хрустальный» и новой «Москва слезам не верит». Откажись он и работа в театре и по сей день была бы основным источником дохода.