Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

20 февраля 2026 19:34
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

Актер хочет сократить свой экранное время к минимуму.

Сегодня Антона Васильева сложно представить без роли Павла Семёнова в культовом сериале «Невский». Однако мало кто знает, что актёр изначально был настроен решительно против участия в проекте. Ещё в 2016 году, получив предложение, он воспринял его с большим скепсисом.

«Я думал, что "Невский" станет одним из многих. Даже не ожидал, что мой герой может так понравиться зрителям», — признавался позже Васильев. На тот момент он был сосредоточен на театральной карьере, работая с видными режиссёрами в «Седьмой студии», и идея «очередного сериала про ментов» с НТВ не казалась ему перспективной для творческого роста.

Судьбоносной стала убеждённость продюсера Инессы Юрченко, основателя «Триикс Медиа». Именно она разглядела в Васильеве потенциал и сумела его уговорить, переубедив, что «Невский» — это не просто полицейский процедурал, а история о человеке в сложных обстоятельствах.

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

«Она в меня верила больше меня самого, я ведь был никому не известным артистом», — вспоминал актёр.

Даже после согласия работа давалась непросто. Васильеву, желавшему уйти от штампов ментовских детективов НТВ, приходилось отстаивать своё видение персонажа. А съёмки в некоторых локациях, например, в знаменитых «Крестах», оказывали сильное психологическое давление. Актер утром уезжал в тюрьму и реально прощался с семьей со слезами на глазах.

Не обошлось и без экстремальных моментов: однажды на площадке актёр потерял контроль над автомобилем, и машину развернуло на 360 градусов, но он сумел справиться с управлением.

Несмотря на то, что сам Васильев скромно отмечал, что «прорыва в карьере не случилось», именно роль Семёнова сделала его узнаваемой звездой и открыла дорогу к другим крупным проектам, таким как «Слово пацана», «Хрустальный» и новой «Москва слезам не верит». Откажись он и работа в театре и по сей день была бы основным источником дохода.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова «Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова Читать дальше 21 февраля 2026
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5 Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5 Читать дальше 21 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше