Киноафиша Статьи В 2025-м мне особо запомнились 7 российских детективов: у каждого оценка не ниже 7.3 – а №3 зайдет фанатам «Невского»

В 2025-м мне особо запомнились 7 российских детективов: у каждого оценка не ниже 7.3 – а №3 зайдет фанатам «Невского»

20 января 2026 19:05
Кадры из сериалов «Оперативная память» и «Злые люди»

Если упустили, искренне советую наверстать.

В поисках нового сериала для вечернего просмотра часто хочется чего-то своего, родного, с узнаваемыми реалиями и менталитетом. К счастью, российские продюсеры и режиссеры в 2025 году подготовили отличный набор детективных историй на любой вкус.

От масштабных исторических расследований до камерных психологических драм – в новой подборке есть всё. Здесь и звёздные актёрские составы, и умные сюжеты, и та самая атмосфера, которая не отпускает до самых финальных титров.

Некоторые проекты стали долгожданным возвращением культовых франшиз, другие – смелыми экспериментами. Но объединяет их одно: это качественное и увлекательное кино, которое доказывает, что отечественный детектив жив и продолжает развиваться.

Мы собрали для вас семь самых громких и обсуждаемых сериалов в жанре, которые за 2025-й успели получить высокие оценки зрителей. Сохраняйте список, чтобы наверстать, если вдруг что-то упустили.

Ранее мы писали: «В напряжении от серии к серии»: Безруков выделил всего 3 российских сериала — на них всем нужно равняться (два с рейтингом 8+)

Фото: Кадры из сериалов «Оперативная память», «Злые люди»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
