По одной «жертве» за каждый сезон: сразу 8 актеров из «Невского» не дожили до финала сериала с Васильевым

Детективный сериал «Невский», который стартовал на НТВ в 2015 году, за семь сезонов (восьмой во всю снимают!) успел стать не только хитом канала, но и печальной приметой времени — за эти годы проект потерял сразу восемь своих актеров.

Первым ушел Лев Елисеев — заслуженный артист РСФСР, который сыграл Рудницкого. Простуда на съемках обернулась трагедией — в 2015 году сердце актера остановилось. По его воле прах развеяли над Петербургом.

Через год не стало Федора Копосова — он сыграл бомжа дядю Женю. Причины его смерти так и остались неизвестны. Театр Балтийского флота, детские спектакли, «Агент национальной безопасности» — его жизнь была богата на роли.

Виталий Жигалин, известный по «Литейному» и «Тайнам следствия», в «Невском» воплотил образ криминального авторитета. Он боролся с тяжелой болезнью и даже перенес пересадку почки, но в 2019 году организм не выдержал.

2020-й забрал сразу двоих. Евгений Булычев (Ковалев) так и остался актером эпизода — он служил в театре и снимался во второстепенных ролях. О причинах его смерти ничего не известно. Сергей Куницкий, сыгравший патрульного, ушел совсем молодым — всего в 35 лет. Сердце подвело.

В 2021 году смерть от ковида оборвала жизнь Артема Анчукова. Его легкие были поражены почти полностью, и одно из них разорвалось. Артем успел сняться более чем в 70 проектах и носил звание народного артиста Республики Ингушетия.

Тогда же зрители простились и с Ниной Жернаковой — самой светлой историей этого списка. Она впервые вышла в кадр в 72 года и за десять лет снялась почти в 60 картинах. Монтажница на заводе, соседка в «Невском» — и всенародная любимица эпизодов.

Последним стал Александр Саюталин — второй главный злодей сериала. Зрители ждали финальной схватки его героя с Семеновым, но болезнь оказалась сильнее. Коронавирус, онкология и Паркинсон забрали артиста в январе 2024-го, так и не дав ему завершить съемки.

Шоураннеры, конечно, выкрутились, но последнего слова Евгений Арсеньев на экране так и не сказал.

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