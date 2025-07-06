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«Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека

6 июля 2025 15:42
«Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека

Конечно, штампов здесь предостаточно, но как сериал на вечер — самое то.

Если вам нравится «Невский» — история о том, как честного опера Семенова отправляют «наверх», где он внезапно оказывается среди хитрых коллег и чужих правил, — обратите внимание на «Преторианца». По сути, это та же схема, только в обратную сторону.

Главный герой — капитан полиции Андрей Полевой. Он совершает оплошность: при задержании карманника нечаянно бьет иностранного дипломата. Чтобы не подставлять руководство, Полевого срочно «понижают» — отправляют из Санкт-Петербурга в родной Выборг на тихую должность во вневедомственную охрану. Кажется, теперь можно спокойно дожить до пенсии… Но не тут-то было!

«Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека

Как и Семенов из «Невского», Полевой не умеет сидеть на месте. Вместо скучного патрулирования он моментально влезает в местные криминальные узлы — «оборотни в погонах», опасные гастролеры, международные скандалы и даже строительство, за которое уже взялись бандиты. Да еще и женщины, кажется, любят Андрея не меньше, чем преступники его ненавидят. Судья, сотрудница ФСБ — список поклонниц растет с каждой серией.

Можно смеяться над штампами — суровый одиночка, кулаки вместо слов, романтика с каждой второй встречной. Но есть в «Преторианце» свой шарм. Это сериал о том, что даже на «понижении» честный полицейский найдет повод кому-то помочь, кого-то спасти и кому-то все-таки врезать. Атмосфера провинциального города только добавляет остроты: Выборг здесь почти отдельный герой, со своей мрачной красотой и криминальными улочками.

«Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека

«Мимоходом он помогает и спит со всеми хорошими женщинами. Ему одинаково идет как форма, так и костюм. Ну я прямо чувствую, что образ "слизали" со Стэйтема», «Если бы Стэйтем родился в Выборге», «Сериал неидеальный вовсе, но я не заскучала — уж больно хорош Андрей Фролов», — подытоживают зрители в Сети.

Ранее мы также писали: От первой до последней серии –– на одном дыхании: этот российский детективный сериал вы могли пропустить

Фото: Кадр из сериала «Невский», «Преторианец»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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