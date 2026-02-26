Оповещения от Киноафиши
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ

Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ

26 февраля 2026 08:56

26 февраля 2026 08:56
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ

Все благодаря аудитории, фанатеющей по тру-крайму.

Зрителям, которые привыкли видеть Дмитрия Паламарчука в роли криминального авторитета Алексея Фомина по прозвищу Фома в «Невском», стоит присмотреться к еще одной его работе. В детективе «Тень за спиной» актер предстает в совершенно ином амплуа — здесь он играет не бандита, а бывшего мужа одной из ключевых героинь. И хотя роль не главная, она крепко вшита в сюжетную ткань.

Сериал вышел в 2018 году и до сих пор держится в топах — на Кинопоиске у него 7,9 балла, на Иви и вовсе 8,3. Создатели взяли за основу реальную историю поимки ангарского маньяка Михаила Попкова, который за 18 лет убил больше восьмидесяти женщин. Правда, в титрах честно предупредили, что события лишь вдохновлены реальностью, а не копируют ее.

Действие разворачивается в вымышленном городке Лахтинске. В провинции одно за другим происходят убийства — женщины пропадают по ночам, возвращаясь с вечеринок.

Местный прокурор Садовский, занятый переделом собственности, всячески тормозит расследование. Из Москвы приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец, которому в помощь дают молодого оперуполномоченного Воробьева и следователя Мирошникову.

Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ

Паламарчук появляется в роли Олега Костенко — бывшего мужа Анны, хозяйки местного кафе. Их непростые отношения и тень прошлого, которая тянется за героиней, становятся одним из второстепенных, но важных узлов сюжета.

Сам сериал интересен не только актерским составом. Детективная составляющая понравилась даже тем зрителям, которые на дух не переносят проекты от телеканала НТВ.

Сериал очень достойный, смотреть можно смело. Слабые моменты есть, но положительных сильно больше.

История, растянувшаяся на 12 лет экранного времени и 12 серий, держит в напряжении до финальных титров. Если вы почему-то прошли мимо — самое время наверстывать.

Ранее мы писали: Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Тень за спиной»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
