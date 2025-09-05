Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix

В чем именно измерялась крутость, нейросеть тоже объяснила.

«Невский» по праву считается одним из самых крутых и популярных российских детективных сериалов. Зрители доказали это высокими оценками — седьмой сезон проекта на Кинопоиске держит уверенный рейтинг 8.2.

С предпочтениями аудитории всё ясно, но нам стало интересно: а что на этот счёт думает искусственный интеллект? Какие сериалы он считает более крутыми?

Мы попросили нейросеть назвать три проекта, которые по разным причинам могут обходить «Невского». Вот какой получился топ — неожиданный, но крайне интересный.

«Мажор»

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Это, пожалуй, главный конкурент и во многом родоначальник новой волны качественных российских детективов. «Мажор» блестяще сочетает в себе детективную интригу, отличный саундтрек, стильную картинку и феноменальное превращение главного героя из блатного парня в блестящего опера.

Павел Прилучный создал по-настоящему культового персонажа. Сериал более ироничный и харизматичный, чем «Невский», но при этом не менее увлекательный, отмечает ChatGPT.

В 2016 году Netflix приобрел права на показ «Мажора» у продюсерской компании «Среда», принадлежащей Александру Цекало.

«Метод»

Рейтинг Кинопоиска: 8.4

Если «Невский» — это классический детектив, то «Метод» — это его темная, психологическая, почти готическая версия. Это сериал-атмосфера с невероятно сложной психологией главного героя (блестящая роль Константина Хабенского).

Здесь меньше погонь и стрельбы, но гораздо больше глубины, напряжения и моральных дилемм. Визуальный ряд и операторская работа считаются эталонными для российского ТВ, говорит нейросеть.

В 2017 году Netflix тоже выкупил права на показ сериала у того же продюсерского центра («Среда»).

«Следствие вели»

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

В отличие от гламурного «Невского», здесь детектив — это не про харизму героев и крутые погони, а про кропотливую работу с архивами, опросы свидетелей и запах пыли в кабинете.

Его сила — в опоре на реальные, зачастую шокирующие дела советской эпохи, что создает уникальный эффект погружения. Это не стилизованный боевик, а мрачная, но затягивающая документалка своего времени, где главная звезда — невзрачный, но дотошный ведущий в потёртом пиджаке, заключает ИИ.

Итог

«Невский» — эталон зрелищного детектива, но есть проекты, которые стали культовыми в ином ключе.

«Мажор» подарил нам харизму Прилучного и идеальный баланс юмора и экшена, «Метод» погрузил в мрачную психологию без компромиссов, а «Следствие вели...» осталось непревзойденной хроникой эпохи и документальной точности.

При этом у каждого из них наверняка найдутся и свои минусы… А, впрочем, это уже совсем другая история.

