Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

Можно по-разному относиться к сериалам на НТВ, но «Невский» — это тот случай, когда даже скептики признали: получилось смотрибельно. История о честном оперативнике Павле Семенове полюбилась миллионам зрителей, а сыгравший его Антон Васильев стал настоящей звездой.

До «Невского» актеру в основном доставались второстепенные роли, и лишь после премьеры 2016 года он проснулся знаменитым. Его харизма и работа в кадре во многом сделали сериал успешным и обеспечили проекту долгую жизнь.

Парадокс в том, что когда-то именно он нуждался в этом сериале, чтобы закрепиться в профессии. Теперь же ситуация перевернулась — сам «Невский» держится исключительно на нем.

«Хрустальный» показал настоящий уровень Васильева

В 2021 году актер снялся сразу в нескольких сильных проектах — «Мастер», «Немцы» и особенно стоит отметить сериал «Хрустальный».. Он стал настоящим открытием для зрителей и критиков: редкий для российского ТВ триллер, получивший высокую оценку 8,2 на «Кинопоиске»

В «Хрустальном» Васильев играет следователя, которому предстоит расследовать серию похищений мальчиков. Но это не просто детектив: расследование возвращает героя к травмам собственного детства.

Васильев показывает драматическую глубину, которой зрители не видели в «Невском». Его игра цепляет, заставляет верить каждому жесту и слову.

Теперь зрители хотят видеть актера в сложных, глубоких амплуа такого же уровня.

Посмотрев "Хрустальный", я больше не хочу видеть Васильева в "Невском". При всем уважении к сериалу НТВ, это проекты совершенно разного уровня. И Антон сейчас дошел до того момента в своей карьере, когда ему необходимо двигаться дальше, — пишут поклонники в Сети.

