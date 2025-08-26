Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

26 августа 2025 14:15
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

Давно пора выйти из образа хмурого оперативника.

Можно по-разному относиться к сериалам на НТВ, но «Невский» — это тот случай, когда даже скептики признали: получилось смотрибельно. История о честном оперативнике Павле Семенове полюбилась миллионам зрителей, а сыгравший его Антон Васильев стал настоящей звездой.

До «Невского» актеру в основном доставались второстепенные роли, и лишь после премьеры 2016 года он проснулся знаменитым. Его харизма и работа в кадре во многом сделали сериал успешным и обеспечили проекту долгую жизнь.

Парадокс в том, что когда-то именно он нуждался в этом сериале, чтобы закрепиться в профессии. Теперь же ситуация перевернулась — сам «Невский» держится исключительно на нем.

«Хрустальный» показал настоящий уровень Васильева

В 2021 году актер снялся сразу в нескольких сильных проектах — «Мастер», «Немцы» и особенно стоит отметить сериал «Хрустальный».. Он стал настоящим открытием для зрителей и критиков: редкий для российского ТВ триллер, получивший высокую оценку 8,2 на «Кинопоиске»

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

В «Хрустальном» Васильев играет следователя, которому предстоит расследовать серию похищений мальчиков. Но это не просто детектив: расследование возвращает героя к травмам собственного детства.

Васильев показывает драматическую глубину, которой зрители не видели в «Невском». Его игра цепляет, заставляет верить каждому жесту и слову.

Теперь зрители хотят видеть актера в сложных, глубоких амплуа такого же уровня.

Посмотрев "Хрустальный", я больше не хочу видеть Васильева в "Невском". При всем уважении к сериалу НТВ, это проекты совершенно разного уровня. И Антон сейчас дошел до того момента в своей карьере, когда ему необходимо двигаться дальше, — пишут поклонники в Сети.

Также может быть интересно: «Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Хрустальный»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Читать дальше 27 августа 2025
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент Читать дальше 27 августа 2025
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2» С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2» Читать дальше 26 августа 2025
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик «Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик Читать дальше 26 августа 2025
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Читать дальше 24 августа 2025
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» Читать дальше 23 августа 2025
Как хорошее вино: 5 русских сериалов, которые обожают зрители — их рейтинги только растут Как хорошее вино: 5 русских сериалов, которые обожают зрители — их рейтинги только растут Читать дальше 23 августа 2025
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии «Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии Читать дальше 22 августа 2025
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе Читать дальше 22 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше