«Сценаристу 10 из 10»: Паламарчука любят за «Невского», но его лучший сериал спрятан в топ-250 Кинопоиска

Здесь есть и драма, и криминал, и даже немного военной тематики.

У Дмитрия Паламарчука почти 90 ролей за плечами, и зрители давно привыкли к его экранному амплуа сильных, волевых, немного мрачных мужчин. Он стал любимцем публики благодаря «Невскому», даже засветился в «Ментовских войнах».

Самое любопытное в его карьере то, что самый высоко оцененный проект с его участием — совсем не те сериалы, по которым его обычно вспоминают.

Не из полицейской «линейки»

Настоящим рекордсменом стал «Ленинград 46» — мощная криминальная драма, которая вошла в топ-250 лучших сериалов Кинопоиска и получила впечатляющие 8,3 балла. При этом многие даже не знают, что Паламарчук там снимался: его герой появляется в первых четырех сериях.

Действие разворачивается в послевоенном городе, который еще не успел оправиться ни морально, ни физически. Учитель литературы Данилов после несправедливого приговора теряет все: работу, семью, право на прежнюю жизнь.

На фоне голода и разрухи он постепенно погружается в криминальный мир и становится одним из самых опасных и расчетливых преступников Ленинграда.

Паламарчук исполняет роль Анатолия Немезова — капитана милиции, связанного и с отделом по борьбе с бандитизмом, и с самой преступной средой. Герой получается неоднозначным, живым.

Зрителям понравилось

«Ленинград 46», по мнению зрителей, берет актерской игрой и сюжетом. Есть вопросы к подлинности — эпоха передана не совсем точно. Но здесь не предлагают смотреть хронику, потому что перед нами художественный сериал.

Тем не менее внимание к деталям ощущается: от мебели и уличных вывесок до причесок и типажей. Персонажи ведут себя последовательно, их характеры не скачут от серии к серии.

Сюжет очень динамичный, истории умещаются в пару серий и сразу '"подмешивается" новая линия — сценаристу 10 из 10.

Многим нравится, что сериал начинается как динамичный криминал в духе классического НТВ, а затем постепенно превращается в психологическую драму, в которой нет простых ответов — что такое добро, что зло, и где проходит тонкая грань между человеком и обстоятельствами, его сломавшими.

Не зацикливайтесь на мелочах, зрите в корень, в самое главное! — призывают зрители.

