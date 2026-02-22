«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат

Возвращение хита с Антоном Васильевым ожидают лишь к осени.

20 февраля «Первый отдел 5» официально достиг экватора – зрители увидели 10-ю серию, затем сериал ушел на затяжной перерыв. Продолжение главного российского детектива стартует во вторник 24 февраля: остался всего десяток эпизодов, а потому неудивительно, что россияне уже обсуждают, что смотреть после приключений Брагина с Шибановым.

Финал пятого сезона шоу увидит свет 2 марта, и телепрограммы НТВ на ту неделю еще нет, однако поклонники «самого зеленого канала» даже не сомневаются в том, что их ждет. Печальный спойлер: речь, увы, не про 8 сезон «Невского».

«”Новая земля” и “Лепила” там будут», «после “Первого отдела” будет “Новая Земля”, “Лепила”, а потом “Пять минут тишины”», – рассказывают подписчики «Триикс Медиа», попутно затрагивая и куда более важную тему.

Со слов сериаломанов, которые следят за съемками «Невского 8», отсняты уже 24 серии из 30 – производство долгожданного продолжения выходит на финишную прямую, но сериал про Павла Семенова, в любом случае, ждет длительный постпродакшн.

«На “Невского” [весной] шансов 100% нет», «Он с высокой вероятностью будет только осенью», «В ноябре в лучшем случае», «Есть шанс к концу года», – делятся оптимизмом в Сети.

А вы какой сериал любите больше: «Невский» или «Первый отдел»?

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