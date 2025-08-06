«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

Мы привыкли к Антону Васильеву в роли Павла Семенова в «Невском», да и в целом в последние годы актер стал едва ли не главным российским «ментом», играя схожие роли во многих проектах. Но «Сводишь с ума» — неожиданное и очень пикантное исключение.

В этой романтической комедии актер внезапно выходит на тропу… межпространственного флирта и жарких танцев. Выходит голым и в полотенце, которое, к слову, долго на нем не задерживается.

Сюжет фильма звучит как романтический фанфик по мотивам «Доктора Стрэнджа»: девушка Алиса переезжает в питерскую квартиру и обнаруживает, что зеркало в ванной показывает не её отражение, а параллельную вселенную.

По ту сторону — тусовщик Иван. Между ними — не только стекло, но и химия, ну а дальше по списку: симпатия, попытки встретиться вживую, любовь, немножко драмы и немного очень неожиданной хореографии от Васильева.

Трейлер, представленный 5 августа онлайн-кинотеатром Start, уже вызвал волну обсуждений. Кто-то пересматривает момент с полотенцем в замедленном режиме, кто-то всё ещё в шоке от того, что Васильев способен на такое. А ведь в фильме он даже не главный герой!

«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила. Очень интригует. Ждём», «Осень будет золотая», «Это точно что-то новенькое», — удивляются в Сети.

Создатели обещают вернуть зрителям веру в любовь и чудо. И если чудо — это Антон Васильев, врывающийся в кадр без штанов, то с этим они точно справились.

