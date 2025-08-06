Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

6 августа 2025 15:14
«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

В комедии также снялась Мила Ершова — одна из главных звезд «Аутсорса».

Мы привыкли к Антону Васильеву в роли Павла Семенова в «Невском», да и в целом в последние годы актер стал едва ли не главным российским «ментом», играя схожие роли во многих проектах. Но «Сводишь с ума» — неожиданное и очень пикантное исключение.

В этой романтической комедии актер внезапно выходит на тропу… межпространственного флирта и жарких танцев. Выходит голым и в полотенце, которое, к слову, долго на нем не задерживается.

«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

Сюжет фильма звучит как романтический фанфик по мотивам «Доктора Стрэнджа»: девушка Алиса переезжает в питерскую квартиру и обнаруживает, что зеркало в ванной показывает не её отражение, а параллельную вселенную.

По ту сторону — тусовщик Иван. Между ними — не только стекло, но и химия, ну а дальше по списку: симпатия, попытки встретиться вживую, любовь, немножко драмы и немного очень неожиданной хореографии от Васильева.

Трейлер, представленный 5 августа онлайн-кинотеатром Start, уже вызвал волну обсуждений. Кто-то пересматривает момент с полотенцем в замедленном режиме, кто-то всё ещё в шоке от того, что Васильев способен на такое. А ведь в фильме он даже не главный герой!

«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила. Очень интригует. Ждём», «Осень будет золотая», «Это точно что-то новенькое», — удивляются в Сети.

Создатели обещают вернуть зрителям веру в любовь и чудо. И если чудо — это Антон Васильев, врывающийся в кадр без штанов, то с этим они точно справились.

Ранее мы писали: «Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было

Фото: Кадр из сериала «Невский», Start
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском» Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском» Читать дальше 2 августа 2025
«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было «Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было Читать дальше 5 августа 2025
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот Читать дальше 4 августа 2025
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг Читать дальше 4 августа 2025
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах «Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах Читать дальше 2 августа 2025
«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него «Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него Читать дальше 6 августа 2025
«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги «Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги Читать дальше 6 августа 2025
Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт Читать дальше 5 августа 2025
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий «Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий Читать дальше 5 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше