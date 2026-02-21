Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

У зрителей совсем другие фавориты, если говорить о культовых проектах.

В последние годы российское телевидение плотно подсело на суровые детективы вроде «Невского» или «Первого отдела». Но, как выяснили аналитики, настоящую народную любовь зрители испытывают к другим проектам.

Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с системой «Медиалогия» решили выяснить, какие детективные сериалы 90-х и 00-х годов россияне по-прежнему чаще всего обсуждают в соцсетях. Результаты получились предсказуемыми, но оттого не менее интересными.

Безусловным лидером рейтинга стала легендарная «Бригада». Именно этот проект за последний год чаще всего упоминали в русскоязычных соцсетях, а герои Александр Белый и Виктор Пчелкин прочно обосновались в топах самых обсуждаемых персонажей.

А вот как выглядит топ-5 любимчиков у зрителей:

Место Название сериала 1 «Бригада» (8.3 на Кинопоиске) 2 «Улицы разбитых фонарей» (6.7 на Кинопоиске) 3 «Бандитский Петербург» (7.8 на Кинопоиске) 4 «След» (5.0 на Кинопоиске) 5 «Возвращение Мухтара» (4.9 на Кинопоиске)

Понятное дело, все эти сериалы вышли так давно, что нынешние студенты-первокурсники тогда еще даже не родились. Но ностальгия – великая сила, а бандитские разборки и оперская работа тех лет почему-то греют душу куда сильнее современных сценариев.

Хотя кто знает: может быть, лет через 20 нынешние проекты тоже станут для кого-то классикой, под которую плачут и вспоминают «лихие 2020-е».

