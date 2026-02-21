Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

В последние годы российское телевидение плотно подсело на суровые детективы вроде «Невского» или «Первого отдела». Но, как выяснили аналитики, настоящую народную любовь зрители испытывают к другим проектам.
Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с системой «Медиалогия» решили выяснить, какие детективные сериалы 90-х и 00-х годов россияне по-прежнему чаще всего обсуждают в соцсетях. Результаты получились предсказуемыми, но оттого не менее интересными.
Безусловным лидером рейтинга стала легендарная «Бригада». Именно этот проект за последний год чаще всего упоминали в русскоязычных соцсетях, а герои Александр Белый и Виктор Пчелкин прочно обосновались в топах самых обсуждаемых персонажей.
А вот как выглядит топ-5 любимчиков у зрителей:
|Место
|Название сериала
|1
|«Бригада» (8.3 на Кинопоиске)
|2
|«Улицы разбитых фонарей» (6.7 на Кинопоиске)
|3
|«Бандитский Петербург» (7.8 на Кинопоиске)
|4
|«След» (5.0 на Кинопоиске)
|5
|«Возвращение Мухтара» (4.9 на Кинопоиске)
Понятное дело, все эти сериалы вышли так давно, что нынешние студенты-первокурсники тогда еще даже не родились. Но ностальгия – великая сила, а бандитские разборки и оперская работа тех лет почему-то греют душу куда сильнее современных сценариев.
Хотя кто знает: может быть, лет через 20 нынешние проекты тоже станут для кого-то классикой, под которую плачут и вспоминают «лихие 2020-е».
Ранее мы писали: В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец