Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+

Тут и загадочные убийства, и провалы в памяти, и что только не.

Фома из «Невского» и Вера Брагина из «Первого отдела», как оказалось, могут встретиться не только в фанфиках. В 2018 году Дмитрий Паламарчук и Елена Вожакина снялись в детективе, который до сих пор держится в топ-250 «Кинопоиска».

Рейтинг 8.0 при почти 100 тысячах оценок – для российского сериала случай редкий. Называется «Подсудимый», и зрители пишут, что это лучшая работа обоих актеров в карьере.

Сюжет стартует с жестокого парадокса. Следователь СК Андрей Климов засыпает дома, а просыпается в тюремной камере с обвинением в убийстве собственных жены и дочери.

Четыре месяца его жизни стерты начисто. Последнее, что он помнит, – расследование дела о гибели крупного бизнесмена, в котором фигурировал его брат-близнец.

Дальше начинается то, за что зрители и полюбили этот сериал. История не про то, кто кого убил, а про то, как далеко может зайти человек, которого предали и подставили.

Сериал снят по мотивам корейского триллера «Я убил свою жену», и адаптация получилась настолько глубокой, что оригинал в комментариях даже не ставят в пример. Здесь нет картинки уровня дорогих блокбастеров, тюремные сцены выглядят театрально, но содержание перевешивает форму.

Отзывы зрителей пестрят словами «филигранно», «мастерски», «аплодисменты», настаивая, что «Подсудимый» – это детектив, где отпечатки пальцев, подписи в протоколах и выбор оправы для очков становятся элементами сложного пазла.

Если вы думали, что Паламарчук – это только обычные детективы «про ментов», а Вожакина – только Вера Брагина и никто больше, посмотрите «Подсудимого». Там они совсем другие.

Ранее мы писали: «Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7