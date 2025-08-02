Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском»

Паша Семенов, конечно, наше все, но актер может показать мастер класс и в других проектах.

Пока зрители гадают, как сценаристы «Невского» собираются воскресить Павла Семёнова в восьмом сезоне, Антон Васильев спокойно занят делом — в 2025 году он задействован в девяти проектах, и в шести из них играет главные роли.

Причём речь не только о сериалах НТВ, но и о других площадках — включая полные метры. Выбрали 5 самых перспективных новинок и продолжений.

«Геля»: угнать «Гелик» ради жены

21 августа в кинотеатрах выходит «Геля» — драйвовая криминальная комедия, где Васильев играет одного из ключевых героев. Фильм о дальнобойщике, который ведёт двойную жизнь и ввязывается в опасную историю в день, когда его жена вот-вот родит.

Смешно, лихо, с погонями и характерным русским юмором — всё, как любит зритель.

«Грабитель»: жизнь после подставы

На НТВ выйдет иронический детектив «Грабитель», где герой Васильева — оперативник, втянутый в криминальную катавасию в родном городе.

Его подставили, но вместо бегства он начинает собственное расследование. Всё как надо: напряжение, юмор и детектив с лицом, которое не перепутаешь.

«Подслушано в Рыбинске 2»: ТНТ не отпускает актера

Сериал обретёт второй сезон — с возможным возвращением персонажа Васильева. Вернётся ли он по-настоящему или будет в видениях главного героя, пока держат в тайне. Действие перенесётся в другой город, но старая команда останется.

«Приговор»: тяжелая драма

Ещё один проект НТВ — драматический триллер о мужчине, отсидевшем 22 года за преступление, которого он не совершал. Новый мир, новая жизнь — и старые враги, которые возвращаются без приглашения, отмечает автор Дзен-канала «Журнал "Лианетта"».

Васильев играет главную роль — и снова в образе сильного, но сломанного человека, но не как в «Хрустальном».

«Сводишь с ума»: запретная любовь

А в октябре в прокат выйдет романтическое фэнтези «Сводишь с ума» — с Антоном Васильевым в паре с Милой Ершовой. Петербург, порталы, любовь сквозь реальность — неожиданное, лёгкое и визуально яркое кино, в котором Паша Семенов предстанет в неожиданном образе.

Так что «Невским» 2025 год у Васильева точно не ограничится. На экранах он будет часто — в самых разных амплуа. Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него.

«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал.